Emocionada, Preta Gil presta homenagem à falecida madrinha Gal Costa que completaria 78 anos hoje: ‘me pegou no colo’

Muito emocionada,a cantora Preta Gil prestou homenagem à falecida madrinha Gal Costa que completaria 78 anos no dia de hoje (26).

Nascida em Salvador, em 1945, Gal faleceu no dia 9 de novembro no ano passado.

Na postagem, Preta descreveu sua emoção e afirmou: ‘Cresci tendo ela como minha maior inspiração na música, na vida e no meu coração’.

Confira toda a mensagem compartilhada pela cantora:

“Foi minha madrinha Gal quem que me pegou no colo, logo que eu nasci e saí da barriga da minha mãe. Cresci tendo ela como minha maior inspiração na música, na vida e no meu coração”.

“Tantos momentos especiais vividos ao seu lado e todos muito emblemáticos, fortes e inesquecíveis. Gal é a maior cantora desse Brasil. É pra sempre minha paixão, minha musa e minha mãezinha”.

“Na data de hoje ela comemoraria 78 anos. Ela não vive fisicamente entre nós, mas sua voz e sua obra são imortais e eternas. Te amo, te amo, te amo!!! Saudades!!! Gal Costa eterna!!!”.

Ela também compartilhou um vídeo emocionante. Veja:

