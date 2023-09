Donna D’Errico afirma que nunca parará de postar fotos de biquíni

Donna D’Errico, conhecida por seu papel em "Baywatch", finalmente respondeu à pergunta que muitos de seus fãs estavam fazendo: quando ela vai parar de postar suas fotos de biquíni no Instagram? Sua resposta, que é um claro "nunca", está deixando os seguidores entusiasmados.

Na tarde de segunda-feira, 25/9, Donna compartilhou uma única foto em que ela está descalça em um jardim sob um arco como mostrou a The Blast. Ela veste um biquíni de duas peças com uma borboleta costurada na parte inferior do tecido. Os cordões azuis pendem de seus quadris enquanto ela exibe seu bronzeado de verão e abdômen tonificado.

Na legenda desta postagem no Instagram, ela respondeu à pergunta que muitos estavam se fazendo: "Oh garota, quando você vai parar de postar fotos de si mesma de biquíni?" A resposta veio na forma de uma hashtag: "#nunca", seguida de sua característica hashtag "link na bio", lembrando aos seguidores que há muito mais fotos sensuais disponíveis em sua página OnlyFans.

Os fãs aplaudiram a decisão de Donna. Comentários como "Você saberá quando parar. Espero que não seja por muito, muito tempo!" e "Por que você pararia algum dia?" inundaram sua postagem. Parece que Donna D’Errico tem o apoio inabalável de seus seguidores.

Donna também compartilhou um vídeo recentemente, no qual ela passeava pelo mesmo jardim com o mesmo biquíni. Ela caminha descalça pelo chão de azulejos, balançando os braços ao lado do corpo e olhando diretamente para a frente. Seus olhos estão escondidos atrás de óculos de sol, proporcionando aos fãs outra visão de suas curvas impecáveis.

A legenda do vídeo sugere que há mais conteúdo a ser explorado em seu site pessoal. Os fãs não perderam tempo e mostraram sua empolgação nos comentários.

A beleza e confiança de Donna também geraram elogios dos fãs, que expressaram admiração por sua aparência jovem e sua atitude positiva. Parece que Donna D’Errico está determinada a manter seus seguidores encantados com suas fotos de biquíni, e seus fãs estão ansiosos para acompanhar essa jornada.

Donna tem passado muito tempo à beira da piscina recentemente, e seus seguidores não poderiam estar mais felizes. A estrela continua a encantar seus fãs com fotos ousadas e provocantes.