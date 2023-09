Coroa de diamante: Kate Middleton já tem nova data para usá-la

Kate Middleton pode estar prestes a usar sua coroa em uma ocasião especial!

Conforme divulgado pela revista People, o Palácio de Buckingham anunciou na terça-feira que o rei Charles e a rainha Camilla darão as boas-vindas ao presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol ao Reino Unido para uma visita de estado em novembro. Embora a data e mais detalhes não tenham sido divulgados, é provável que a viagem oficial inclua um banquete oficial – o que pode significar o uso da sua coroa!

“O Presidente da República da Coreia, Sua Excelência Yoon Suk Yeol, acompanhado pela Sra. Kim Keon Hee, aceitou um convite de Sua Majestade o Rei para fazer uma visita de Estado ao Reino Unido em novembro”, afirma o comunicado. “O Rei e a Rainha serão os anfitriões da Visita de Estado no Palácio de Buckingham.”

ANTOINE GYORI - CORBIS/CORBIS VIA GETTY IMAGES Site People

Precedentes anteriores – e a pista do Palácio de Buckingham – sugerem que a próxima viagem incluirá um banquete de Estado. De acordo com o site da família real, as visitas de estado normalmente começam com uma recepção cerimonial do rei e de outros membros da família real na Horse Guards Parade. Os convidados devem inspecionar a Guarda de Honra antes de seguirem para o palácio em uma procissão de carruagem com escolta militar, e um jantar brilhante é geralmente realizado naquela noite.

“Normalmente, na noite do dia da chegada, os visitantes serão recebidos em um Banquete de Estado, que é uma grande ocasião formal realizada no Salão de Baile do Palácio de Buckingham. Cerca de 150 convidados são normalmente convidados com base nas suas ligações culturais, diplomáticas ou econômicas com o país anfitrião”, explica o site da família real.

Os eventos épicos estipulam historicamente um código de vestimenta de gravata branca, incluindo coroas para as mulheres da realeza presentes. A Princesa Kate e a Rainha Camilla chamaram a atenção no banquete de Estado durante a primeira visita de Estado do reinado do Rei Charles em novembro de 2022, que deu as boas-vindas ao Presidente Sul-Africano Cyril Ramaphosa ao Reino Unido

Kate, 41, brilhava com a coroa Queen Mary’s Lover’s Knot, enquanto a Rainha Camilla usava a coria de Safira Belga, que anteriormente pertenceu a sua falecida sogra, a Rainha Elizabeth.

FOTO: AARON CHOWN - PISCINA /GETTY Site People

Mais recentemente, a princesa Kate usou uma coroa no banquete após o casamento real do príncipe herdeiro Hussein e da princesa Rajwa da Jordânia, em junho. Kate vestiu sua segunda roupa do dia, um vestido rosa-brilhante de Jenny Packham, combinado com a coroa Queen Mary’s Lover’s Knot usada com o cabelo solto e os brincos Greville Chandelier.

O momento glamoroso também foi marcado por uma novidade para Kate: foi a primeira vez que a realeza usou uma coroa fora do Reino Unido.

