Com possível namoro, fãs de Taylor Swift agora preveem vitória dos Chiefs no Super Bowl

Os fãs do Kansas City Chiefs estão em polvorosa, pois a estrela da música Taylor Swift fez uma aparição surpresa no estádio Arrowhead durante o jogo contra o Chicago Bears. E parece que essa visita pode trazer uma dose extra de sorte aos Chiefs, conforme os Swifties (como são chamados os fãs fervorosos da cantora) agora fazem previsões empolgadas sobre o futuro do time.

Swift, conhecida por hits como "Love Story" e "Bad Blood", foi vista socializando com Donna Kelce, mãe do tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, durante a partida, relata The Blast. O que chamou a atenção das redes sociais foi a empolgação de Swift ao comemorar o touchdown de Kelce.

Felicidade plena após vitória

Após a vitória dos Chiefs contra os Bears, Swift e Kelce foram flagrados deixando o estádio juntos. Embora não tenham sido vistos de mãos dadas, Swift estava claramente radiante, sorrindo de orelha a orelha e rindo enquanto saía. Eles também teriam jantado juntos em um ambiente íntimo.

Agora, com a aparente confirmação de que estão juntos, os fãs estão prevendo que a cantora de "Cruel Summer" trará boa sorte à equipe. Um fã comentou no Instagram de Travis Kelce: "Vocês vão ganhar o Super Bowl. Nunca subestime Taylor Swift."

Outro fã especulou: "Este seria o ano mais engraçado para Taylor Swift fazer o show do intervalo do Super Bowl", sugerindo que os Chiefs podem chegar à grande final.

No entanto, algumas vozes questionam se Taylor Swift poderia ser uma distração para o time. Um fã perguntou: "O que isso significa para os Chiefs, é uma distração ou eles podem vencer um Super Bowl com Taylor Swift ao lado?".

Look who hit the Sunday Matinee 👀 Welcome to #ChiefsKingdom, @taylorswift13!



pic.twitter.com/8vAwru5Lrm — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 24, 2023

A participação de Taylor Swift no jogo dos Chiefs não foi a primeira vez que eles se encontraram. Fontes afirmam que eles estiveram juntos "várias vezes" nos últimos meses, embora seus encontros antes deste domingo tenham ocorrido em um ambiente "muito privado".

Uma fonte próxima ao casal em potencial revelou que Swift e Kelce se encontraram algumas vezes, mas não é nada sério. Travis Kelce teria dito a Swift que adoraria continuar a vê-la, apesar da atenção que estão recebendo.