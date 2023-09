Britney Spears assusta fãs ao dançar com facas em vídeo no Instagram

Britney Spears, a icônica cantora pop, deixou seus fãs em estado de choque com um vídeo recentemente compartilhado em sua conta no Instagram. No clipe, a artista de 41 anos foi vista dançando com grandes facas em suas mãos, lançando preocupações e comentários de seus 42,1 milhões de seguidores, segundo The Sun.

No vídeo, Britney estava vestindo um biquíni branco e um top de bolinhas enquanto empunhava as facas de cozinha e executava movimentos que simulavam cortes no ar. Três de seus cachorros observaram inicialmente, mas logo fugiram quando ela se mudou girando com as facas.

A cantora do famoso hit "Toxic" optou por compartilhar o vídeo sem trilha sonora e, na legenda, expressou sua ansiedade pelo Halloween, explicando que estava se divertindo na cozinha com facas, garantindo aos fãs que as facas não eram reais.

Embora Britney tenha desativado os comentários em seu post no Instagram, o vídeo rapidamente foi publicado pelas redes sociais, gerando diversas discussões. Um fã declarou preocupação, afirmando que as facas são 100% reais.

Outra história que circulou é que Britney parece ter se inspirado em Shakira, que já fez uma performance com facas no VMA, mas ressaltou que as facas eram realistas e seguras.

Contexto

Este episódio incomum ocorre em meio à conturbada batalha de vídeos entre Britney e seu ex-marido, Sam. Recentemente, Sam entrou com um pedido de apoio conjugal e cobertura de seus honorários advocatícios. Fontes revelaram que o casal teve diversas brigas explosivas nos últimos dias de seu casamento, e Sam expressou frustração com as mensagens provocantes de Britney nas redes sociais.

O pedido foi solicitado por Sam em agosto, apenas 14 meses após o casamento. Britney também deixou pistas em suas redes sociais de que se sentiu enganada em algum momento.

Em meio a esse cenário, os fãs de Britney continuam a acompanhá-la, demonstrando preocupação com seu bem-estar e reagindo de forma surpreendente a suas postagens intrigantes. A situação permanece em desenvolvimento, com seguidores aguardando por novos desdobramentos na vida da estrela pop.