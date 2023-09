Beyoncé e a mãe participam da comemoração de casa de acolhimento em Houston

Beyoncé, a icônica cantora de 42 anos, e sua mãe, Tina Knowles-Lawson, marcaram presença em uma celebração de lançamento na semana passada em apoio à futura Knowles-Rowland House. Esta estrutura está sendo revitalizada para fornecer habitação permanente e apoio a cerca de 31 moradores locais em Houston, Texas (EUA).

Originalmente conhecida como Knowles-Rowland Center for Youth e construída em 1999, a Knowles-Rowland House foi devastada por um incêndio em março de 2021. A casa, que inicialmente recebeu financiamento de Beyoncé e sua companheira de banda, Kelly Rowland, agora renascerá como um desenvolvimento habitacional para pessoas em situação de rua e vulneráveis em Houston, oferecendo-lhes apoio adicional, de acordo com a Houston Public Media.

A Bread of Life, Inc., uma organização local sem fins lucrativos, está liderando o projeto, que é estimado em US$ 8 milhões, conforme relatado pela emissora de TV local KPRC-TV.

Monique Williams, diretora de parcerias e desenvolvimento da Bread of Life, disse à Houston Public Media: “Foi emocionante para todos nós. Ela é uma mulher ocupada e está fazendo algumas outras coisas neste fim de semana. Para ela pausar e retornar à sua cidade natal e estar neste espaço conosco e ver novamente o que mais será feito e ver seu legado, acredito que foi maravilhoso para todos estarem nesse espaço e compartilhar isso com ela.”

No evento, Beyoncé usava um macacão de pele de cobra e um chapéu de cowboy, enquanto Knowles-Lawson, de 69 anos, optou por um blazer branco e calças combinando.

Em julho, a Harris County Commissioners Court autorizou US$ 7,2 milhões em financiamento do American Rescue Plan Act para ajudar na reconstrução, com a Bread of Life responsável por levantar o restante. Espera-se que o local seja aberto até o final de 2024.

O Comissário do Condado de Harris, Precinct 1, Rodney Ellis, declarou: "Este projeto aproximará o Condado de Harris de realizar sua visão de uma região vibrante e inclusiva, onde todos tenham a oportunidade de prosperar e um lugar para chamar de lar. O acesso a moradia segura e acessível é um direito humano fundamental e uma necessidade que não pode ser atendida sem aumentar e preservar nosso estoque de habitações acessíveis."

Beyoncé em Houston 😍 pic.twitter.com/Qb8cT14EmB — Beyoncé Access (@beyonceaccess) September 23, 2023

Williams acrescentou: "Quem esperaria que Beyoncé estivesse em qualquer lugar" Tudo sempre é uma surpresa. Acredito que foi maravilhoso para todos realmente verem seu comprometimento com nosso trabalho."

A aparição de Beyoncé em Houston ocorreu antes de seus dois shows em sua cidade natal no NRG Stadium neste fim de semana.