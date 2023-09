Ator Nashawn Breedlove, de "8 mile", falece aos 46 anos em circunstâncias misteriosas

Nashawn Breedlove, que ficou famoso por sua atuação ao lado de Eminem no filme "8 Mile", faleceu aos 46 anos, deixando fãs e colegas de luto. Segundo informações de um membro da família, ele foi encontrado sem vida enquanto dormia em sua casa em Nova Jersey (EUA), no domingo. A causa exata de sua morte ainda não foi determinada, deixando um mistério em torno do trágico evento, diz The Blast.

A notícia da morte de Breedlove foi compartilhada pelo rapper do Bronx Mickey Factz, em suas redes sociais. Em sua homenagem, Factz escreveu: "RIP para um dos poucos MCs a vencer Eminem? Lotto do 8 Mile. Quem os amigos o chamavam carinhosamente de OX. Sentiremos sua falta por sua tenacidade e agressividade."

'8 Mile' Actor Nashawn Breedlove Dead at 46 https://t.co/In5l47aF0E — TMZ (@TMZ) September 26, 2023

Carreira do ator

Breedlove iniciou sua carreira no mundo do rap antes de entrar nas telas de cinema. Ele apareceu na trilha sonora do filme "The Wash" de Dr. Dre, Snoop Dogg e DJ Pooh em 2001 sob o nome de rap Ox.

Posteriormente, em 2002, atuou ao lado de Eminem no filme "8 Mile", onde interpretou o papel de Lotto. Breedlove é mais conhecido por sua cena específica onde seu personagem enfrenta B-Rabbit de Eminem em uma batalha de rap.

"8 Mile" foi um sucesso nas bilheteiras, arrecadando mais de US$ 242 milhões com um orçamento de apenas US$ 41 milhões. O filme recebeu vários prêmios, incluindo um Oscar de Melhor Canção Original por "Lose Yourself".

A notícia da morte de Breedlove levou os fãs a prestar homenagens nas redes sociais, lembrando seu talento e contribuição para a cultura do rap.

Em janeiro deste ano, 50 Cent anunciou planos para criar uma série de televisão baseada em "8 Mile", descrevendo-a como uma "versão moderna" do filme original. Ele destacou a importância dessa história para compreender a música e a cultura afro-americanas.

A morte prematura de Nashawn Breedlove deixa uma lacuna na comunidade do rap e nos corações dos fãs. Enquanto as investigações sobre sua causa de morte continuam, ele será lembrado por sua paixão e talento na cena do rap e pelo legado que deixou em "8 Mile".