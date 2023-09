Ariana Grande e Ethan Slater: casal é flagrado em passeio na Disney

Ariana Grande e Ethan Slater, conhecidos por suas carreiras no mundo da música e do teatro, estão no centro das atenções depois de terem sido flagrados desfrutando de um passeio romântico na Disney World. O casal, que recentemente entrou com pedidos de divórcio de seus parceiros anteriores, Dalton Gomez e Lilly Jay, respectivamente, tem sido alvo de discussões nas redes sociais devido à rápida mudança em seus relacionamentos.

O relacionamento de Grande e Slater parece ter começado antes mesmo de suas separações de seus parceiros anteriores, e eles se conheceram no set da produção musical "Wicked". No entanto, foi apenas recentemente que eles decidiram levar seu relacionamento a público.

Passeio juntos

Durante sua visita à Disney World, o casal foi visto de mãos dadas, demonstrando uma conexão cada vez mais forte. Um vídeo do passeio foi compartilhado nas redes, mostra The Blast, marcando a primeira aparição pública do casal. As reações dos usuários nas redes sociais não foram todas positivas, com alguns críticos expressando desaprovação pelos relacionamentos anteriores dos dois.

Enquanto Ariana Grande enfrenta críticas por seu relacionamento público após o divórcio de Gomez, Ethan Slater também foi alvo de críticas por sua separação de Lilly Jay, especialmente por terem um filho juntos.

Ambos os divórcios estão em andamento, e relatos sugerem que ambas as partes estão tentando lidar com a situação de maneira amigável e respeitosa.

Em uma reviravolta surpreendente, Ariana Grande foi vista morando com Ethan Slater em Nova York, onde ele está se preparando para um papel de destaque na próxima produção da Broadway, "Spamalot". Isso levanta questões sobre a rapidez com que seu relacionamento evoluiu desde que se conheceram no set do filme "Wicked", em dezembro de 2022, quando ambos ainda estavam casados.