5 novos filmes na Netflix para ver com suas amigas: ideais para uma tarde em casa

Após dias de muito estresse entre diversas responsabilidades, nada melhor do que se reunir com as amigas em casa para desfrutar do fim de semana juntas assistindo alguns filmes na Netflix.

A plataforma de streaming acrescenta novas produções ao seu catálogo quase todos os dias, então há muitos longas-metragens novos para assistir com as suas companheiras de vida e reforçar os seus laços.

Filmes novos na Netflix para assistir com as suas amigas no fim de semana

Para te ajudar e não perder seu tempo procurando o que assistir, reunimos cinco filmes recentemente lançados na Netflix perfeitos para curtir com as suas amigas durante estes dias de folga.

Solteira Cobiçada 2 (2023)

Se vocês viram juntos Solteira Cobiçada e adoraram, então vocês não podem perder a sequência da história protagonizada mais uma vez por Gisela Ponce de León, Karina Jordán e Jely Reátegui.

Sinopse: Suas duas melhores amigas planejam um futuro brilhante. E Maria Fe? Sem dinheiro, sem inspiração e com a pressão de entregar um livro que ela não consegue escrever.

Para sempre (2020)

As amantes de dramas lacrimogêneos chorarão aos montes com esta comovente história de amor baseada na história real de Jennifer Carter e Solomon Chau que viralizou nas redes em 2015.

Sinopse: Um casal prestes a se casar espera ser feliz para sempre, mas o diagnóstico súbito de uma doença terminal coloca em risco o seu futuro.

Acusado (2023)

As fãs de histórias cheias de suspense ficarão à beira da cadeira durante este thriller britânico, que conta com as principais performances de Chaneil Kular e Lauryn Ajufo.

Sinopse: Quando um jovem é injustamente acusado de um crime horrível nas redes sociais, um grupo de justiceiros violentos invadem sua casa e o forçam a lutar pela sua vida.

Bela Vingança (2020)

Carey Mulligan, Bo Burnham e Alison Brie são as estrelas deste filme de suspense e comédia negra que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original para a diretora e roteirista Emerald Fennell.

Sinopse: Anos depois de um terrível crime destruir a vida de sua melhor amiga, uma mulher busca vingança contra um sistema que favorece e protege seus predadores.

Miniespiões: Armagedon (2023)

Se você e seus amigos cresceram assistindo aos filmes de Miniespiões, vão adorar este reboot dirigido novamente por Robert Rodríguez e estrelado por estrelas como Zachary Levi e Gina Rodriguez.

Sinopse: Quando um desenvolvedor de jogos de vídeo lança um vírus de computador, os filhos de dois agentes secretos se unem para salvar seus pais... e o mundo.