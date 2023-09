3 filmes de Will Smith que você pode ver na Netflix: o ator brilha em todos com seu talento

Will Smith é um dos atores mais famosos e de sucesso de Hollywood | (Matt Kennedy/Netflix)

Will Smith celebrou a sua chegada aos 55 anos de idade em 25 de Setembro, mais do que consolidado como um dos atores mais famosos e bem-sucedidos da indústria cinematográfica a nível mundial.

Nascido na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1968, Smith começou no mundo do entretenimento como vocalista da DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, um duo de hip-hop que formou com seu amigo Jeff Townes.

O grupo alcançou um grande sucesso na década de 80 que o tornou uma superestrela do rap; sem planejar, a música o levou à atuação quando ele foi escolhido para protagonizar O Maluco do Pedaço.

A icônica comédia se tornou um fenômeno televisivo quando foi lançado em 1990. A enorme aceitação da série elevou a fama de Smith no mundo e o impulsionou a continuar atuando.

Desde então, não parou de atuar em projetos de sucesso de todos os gêneros, desde dramas cruéis até comédias românticas, nas quais demonstrou ter um amplo alcance ator.

Graças ao seu trabalho no sétimo arte, Will não só construiu uma impressionante trajetória baseada em seu talento e carisma, mas também ganhou inúmeros prêmios, incluindo o Oscar.

Filmes de Will Smith disponíveis na Netflix

Embora o tapa que Will Smith deu em Chris Rock no Oscar 2022 tenha afetado a sua reputação e carreira, ele ainda é um dos atores mais lucrativos de Hollywood e amado por milhões de fãs.

No marco do seu aniversário, reunimos três de seus filmes disponíveis na Netflix para que os seus admiradores façam uma maratona. Todas as produções cativam desde a primeira cena.

Bright (2017)

Will Smith protagonizou esta incrível fantasia de ação na pele de Daryl Ward, um oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles em um mundo onde humanos e criaturas míticas convivem.

Em seu trabalho, Ward patrulha junto ao orc Nick Jakoby, o primeiro de sua espécie a se tornar policial. Uma noite, durante uma de suas rondas juntos, eles descobrem uma misteriosa e poderosa varinha mágica.

A partir daí, o mundo que conhecemos muda e terão que trabalhar unidos, apesar das suas marcadas diferenças, para proteger a relíquia com o poder de destruir tudo e a uma jovem elfa.

A Força da Verdade (2015)

Smith brilhou neste drama baseado em fatos reais como Bennet Omalu, um neuropatologista forense que descobriu a incidência de encefalopatia traumática crônica em jogadores de futebol americano.

As investigações de Omalu começaram após a inesperada morte de Mike Webster, um famoso jogador da NFL, em 2002. No início, o cérebro do atleta parecia totalmente normal.

No entanto, após uma análise mais aprofundada, o doutor descobre a verdade oculta e controversa sobre os danos que os jogadores de futebol americano podem desenvolver no cérebro.

O filme conta a descoberta do médico personificado por Will Smith e sua batalha para revelar a informação, bem como as mudanças feitas para a proteção dos jogadores.

Bad Boys para sempre (2020)

Após o incrível sucesso de Bad Boys (1995) e Bad Boys II (2003), o ator retomou seu papel como o inspetor detetive Mike Lowrey nesta bem-sucedida terceira parte da franquia cinematográfica.

Nesta comédia, Lowrey e seu parceiro policial, Marcus Burnett, estão em pontos diferentes da vida: o primeiro está passando por uma crise de meia-idade, enquanto o segundo está pensando na aposentadoria.

No entanto, quando o líder de um cartel de drogas em Miami tentar matar Lowrey, eles voltarão à ação juntos para tentar capturá-lo, mas terão que fazer a ação junto a uma moderna unidade policial.