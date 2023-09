Sophia Loren passa por cirurgia de Emergência após queda em casa na Suíça

Sophia Loren, a icônica atriz de 89 anos, foi submetida a uma cirurgia de emergência depois de sofrer uma queda em sua casa. O incidente deixou a atriz com múltiplas fraturas no quadril e na perna, ocorrendo em sua residência em Genebra, Suíça, durante o final de semana.

O acidente aconteceu no domingo, no banheiro de sua casa, onde Sophia sofreu fraturas no fêmur e no quadril. A condição da atriz foi compartilhada através de sua página no Instagram, associada à sua rede de restaurantes, também no domingo, como mostrou o New York Post.

?Uma queda em sua casa em Genebra hoje causou fraturas no quadril da Sra. Loren. A operação teve um resultado positivo, e agora ela terá que observar um breve período de recuperação e seguir o caminho da reabilitação?, dizia a postagem.

Planos interrompidos

A atiz italiana, conhecida por seu papel em vários clássicos do cinema, estava prestes a inaugurar seu quarto restaurante na cidade italiana de Bari em 26 de setembro. No entanto, todos os eventos futuros foram cancelados devido ao incidente. Além disso, a atriz estava programada para receber a cidadania honorária da cidade.

De acordo com o The Hollywood Reporter, os filhos de Loren, Carlo Jr., de 54 anos, e Edoardo, de 50 anos, estiveram ao seu lado durante esse momento difícil.

A última aparição pública de Loren foi durante o 80º Festival de Cinema de Veneza, quando ela participou do desfile de moda da Armani, em 2 de setembro.

O incidente com a querida atriz italiana gerou preocupação entre seus fãs, mas a cirurgia bem-sucedida e o apoio de sua família são sinais positivos em seu caminho para a recuperação.