Selena Gomez surpreende com visual em aparição em Paris

Selena Gomez surpreendeu seus fãs no Instagram no último sábado ao aparecer em Paris usando um par de botas de couro patenteadas acima do joelho. A estrela de ?Only Murders in the Building?, de 31 anos, mostrou seu estilo sexy em uma foto onde exibiu muito decote enquanto estava sentada em uma cama de hotel, combinando um vestido branco da Alaïa com suas botas Casadei Ultrablade Ultravox (originalmente US$1.051, agora US$788).

As botas da marca de calçados italiana são instantaneamente reconhecíveis por seus saltos agulha afiados como lâminas e já foram vistas em celebridades como Madonna, Zendaya e a melhor amiga de Gomez, Taylor Swift.

Sem-titulo-36

A cantora de ?Hands to Myself? usou seu cabelo solto, com uma divisão no meio, revelando brincos de argola Jennifer Fisher, um anel dourado robusto e um colar de corrente grossa para sua noite na companhia de suas amigas Nicola Peltz e Theresa Mingus.

Essas botas com brilho certamente representam uma mudança de estilo para Gomez, que normalmente opta por calçados mais práticos, como sapatilhas ou tênis, para suas saídas.

E os looks fashion continuaram, já que Gomez apareceu no domingo usando um conjunto igualmente ousado, incluindo um vestido maxi de estampa de leopardo Ronny Kobo (US$378) e um longo casaco de couro, enquanto assistia a um jogo de futebol ao lado de Peltz e seu marido, Brooklyn Beckham.

Mais tarde, a cantora de ?Single Soon? foi fotografada de mãos dadas com um homem misterioso ao sair de um hotel parisiense. Ela usou o cabelo preso nas fotos, mantendo os mesmos brincos de argola que usou no sábado, enquanto sorria para os fãs que a esperavam.

A estrela, que já apareceu chamando atenção em um vestido vermelho de Oscar de la Renta no VMA no início deste mês, recentemente declarou estar solteira em um vídeo do TikTok, dublando um áudio que diz: ?Adivinhem quem tem um namorado? Não eu, pessoal! Cuidem-se por aí.? Namorando ou não, parece que Selena está se divertindo muito na ?Cidade da Luz?.