Sandy e Lucas se separaram? Confira outros casais famosos que também romperam recentemente

Sandy e Lucas Lima anunciaram nesta segunda-feira (25), o fim da união de 24 anos do casal, sendo 15 de casamento. A dupla anunciou a separação por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais.

O casal ainda informou que não houve brigas e a decisão foi de comum acordo, como compartilhado por meio da dupla em conjunto nas redes sociais.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, diz um trecho do texto compartilhado pelo casal.

No entanto, o relacionamento de diversas celebridades tem passado por turbulências nas últimas semanas, gerando rompimentos com esclarecimentos, exposição e desabafos. Além de Sandy e Lucas, que anunciaram o fim do matrimônio, confira outros casais que deram um fim recente em seus laços amorosos:

Lexa e MC Guimê

Lexa e MC Guimê anunciam fim do casamento pela segunda vez e funkeiro fala sobre especulações (Reprodução/Instagram @lexa)

Na última quinta-feira (21), Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do relacionamento pela segunda vez, por meio de suas redes sociais. O casal de funkeiros publicou um texto curto em seus stories do Instagram, mas sem dar detalhes sobre o rompimento.

No entanto, fãs da dupla começaram a notar possíveis indiretas um ao outro por meio das redes sociais, bem como portais de fofoca compartilhando possíveis motivos do término.

MC Cabelinho e Bella Campos

A atriz confirmou o término da relação. (Reprodução / Instagram)

A atriz e o MC terminaram o relacionamento no final de agosto, assim que uma suposta traição por parte do cantor teria circulado nas redes sociais. Um perfil chamado “Subcelebrities” teria revelado que MC Cabelinho fora visto com uma ex-ficante em um hotel de Belo Horizonte, em Minas Gerais, dando início aos rumores.

“Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”, disse Bella, em texto publicado nos stories do Instagram.

Kerline e Jorge Cunha

Kerline e Jorge Cunha rompem relacionamento. (Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Kerline terminou seu namoro com Jorge Cunha, após algumas semanas de namoro. A influencer revelou o rompimento por meio de seu Twitter no último domingo (24),sem explicações do fim da relação.

“Terminamos” escreveu ela um repost do Twitter sobre ter tido sorte. “Em uma coisa eu tinha que ter sorte, né?”, disse a primeira eliminada do BBB21 quando anunciou a relação.

Luísa Sonza e Chico Moedas

Agora é oficial! Chico Moedas se declara no aniversário de Luísa Sonza: “chegou para dar cor” Imagem: reprodução Instagram (@ochicoin)

Com seu novo álbum, ‘Escândalo Íntimo’, Luísa Sonza se destacou com o hit ‘Chico’, ao dedicar a faixa ao ex-namorado Chico Veiga. A cantora chegou até mesmo a viralizar com a canção no The Town e em programas de TV, enquanto seu até então namorado acompanhava suas performances com expressões faciais que circulavam na web.

No entanto, a famosa veio a público em 20 de setembro, anunciar ter sido traída pelo influenciador em um banheiro de bar, durante o programa ‘Mais Você’, comandado por Ana Maria Braga. O anúncio chocou a todos, causando grande alvoroço nas redes sociais.

Paula Fernandes e Rony Cecconello

Paula Fernandes e Rony Cecconello terminam relacionamento. (Reprodução)

Paula Fernandes também pegou seus fãs de surpresa nesta segunda-feira (25), ao anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cocconello. No entanto, não houve detalhes sobre o fim do laço amoroso.

“Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento. Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas. Porque eu sou amor... Sou feita de amor”, comunicou.

Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto terminam relacionamento. (Reprodução/Instagram)

Gustavo Mioto confirmou seu término com Ana Castela também nesta-segunda-feira (25), surpreendendo milhares de fãs do casal. O cantor sertanejo publicou um comunicado e explicou que não houve brigas.

“Oi, gente! Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, diz um trecho.