Revelação surpreendente: James Bond quase teve um nome totalmente diferente

Em uma reviravolta surpreendente na história de James Bond, o mundialmente famoso agente secreto 007 quase foi batizado com um nome totalmente diferente, de acordo com o livro ?Ian Fleming: The Complete Man?. A descoberta foi feita por Nicholas Shakespeare, o autor do livro, que teve acesso aos antigos papéis de Ian Fleming, como mostrou o New York Post.

Segundo o livro, James Bond estava quase sendo chamado de Rodney Bond. Essa revelação, inicialmente reportada pelo Times de Londres, tem origem nos documentos pessoais de Ian Fleming, o criador do icônico espião da MI6. Surpreendentemente, Rodney Bond era uma pessoa real que desempenhou um papel significativo na vida do irmão de Fleming, Peter, durante a Segunda Guerra Mundial.

Peter Fleming, que era tenente-coronel no Exército Britânico e faleceu em 1971, estava em uma missão de treinamento na Grécia quando a Alemanha invadiu Atenas. Tentando escapar com seus amigos Nancy e Harold Caccia, além de 70 pessoas da embaixada britânica, Peter ficou gravemente ferido em uma explosão.

Foi a filha dos Caccias, Clarissa, que estava fugindo com eles, que lembrou: ?Peter e meu pai enviaram uma mensagem em código Morse para Creta para ver se alguém estava disposto a voltar ao território ocupado pelo inimigo e nos resgatar.?

A mensagem foi recebida por um oficial do Serviço Secreto de Inteligência - Tenente Rodney Clarence Mortimer Bond. O Tenente Bond respondeu à chamada e enfrentou ataques alemães para heroicamente resgatar o grupo em um barco de pesca.

Anos depois, Harold contou a Clarissa sobre uma conversa de 1957 entre Ian e Peter após Ian ter terminado ?Dr. No?, o primeiro de seus 12 romances de James Bond. ?Peter, escrevi um thriller incrível, mas não consigo encontrar um nome para meu herói?, disse Ian. Peter respondeu: ?Tente Bond.?

Ian Fleming, que faleceu em 1964, havia dito em entrevistas anteriores que o nome James Bond foi inspirado por um especialista americano em aves. No entanto, ele esclareceu que o nome foi tirado diretamente de um livro desse especialista, não de uma pessoa real.

A série de filmes de James Bond arrecadou mais de US$ 7 bilhões ao longo de 25 filmes. ?Ian Fleming: The Complete Man? será publicado pela Harper Collins em 12 de março de 2024. Esta revelação sobre o quase nome de James Bond lança uma luz intrigante sobre a história do famoso espião britânico.