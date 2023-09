Netflix anuncia data de estreia do reality show de "Round 6"

A Netflix agitou as redes sociais com uma grande novidade para os fãs de Round 6. A tão esperada data de lançamento do reality show baseado na série foi finalmente revelada, 22 de novembro. A expectativa é de uma competição emocionante, onde 456 participantes disputarão um prêmio de US$ 4,56 milhões.

O anúncio veio acompanhado de um empolgante vídeo teaser, onde a voz misteriosa provoca: ?Vocês agora vão competir pelo nosso maior prêmio na história de um reality show.? Essa frase intrigante deu o tom para a ansiedade dos fãs, que já estão contando os dias para a estreia.

As imagens do teaser mostram uma atmosfera intensa e competitiva, enquanto as palavras ?US$ 4,56 milhões? piscam na tela. E para aumentar ainda mais a expectativa, a voz provocadora acrescenta: ?As pessoas fazem coisas piores por muito menos?. Com isso, a Netflix deixou claro que essa competição promete ser uma das mais intensas e emocionantes da história dos reality shows.

?Round 6? se tornou um fenômeno na plataforma de streaming desde sua primeira temporada, alcançando um sucesso sem precedentes. Em 2021, quando atingiu a marca impressionante de 111 milhões de visualizações, o k-drama deixou sua concorrência, como Bridgerton, para trás. Na época, Bridgerton foi assistida por 82 milhões de usuários da Netflix em sua primeira temporada, o que mostra a dimensão do sucesso de ?Round 6?.

A série sul-coreana conquistou uma base de fãs dedicada em todo o mundo, graças à sua narrativa envolvente e personagens cativantes. Agora, com o lançamento do reality show, os fãs terão a oportunidade de mergulhar ainda mais fundo no mundo de ?Round 6? e torcer pelos competidores enquanto lutam pelo grande prêmio.

Não perca a estreia deste aguardado reality show em 22 de novembro. É uma competição que promete adrenalina, estratégia e, é claro, muita emoção. Fique ligado para mais informações e atualizações sobre ?Round 6? na Netflix.