Miley Cyrus surpreende fãs com transformação radical no cabelo: Totalmente morena

Miley Cyrus surpreendeu seus fãs ao trocar sua icônica cor de cabelo loiro por algo completamente diferente, homenageando seus dias de Hannah Montana.

A cantora, que usava o loiro platinado por muitos anos, decidiu voltar às suas raízes como Miley Stewart, adotando um rico tom de marrom. Foi em seu Instagram que ela revelou seu novo visual. Nas fotos, Miley aparece usando um grande casaco preto e segurando uma bolsa vermelha.

Ela parecia estar usando pouca ou nenhuma maquiagem e exibia seu novo cabelo castanho com um corte central, com camadas emoldurando seu rosto. O cenário era completamente preto, com Miley sentada em uma cadeira branca, cercada por uma planta verde exuberante.

Em uma segunda selfie, a câmera se aproximou de seu rosto para destacar seus traços marcantes. Miley fez um biquinho para a foto e olhou diretamente para a lente da câmera com seus inconfundíveis olhos azuis.

Na última foto, Miley ficou em pé, inclinou o queixo e olhou para a câmera de cima. Ela abriu a boca e ampliou os olhos enquanto posava com a bolsa vermelha.

Na legenda, Miley escreveu: “@sabatods Parabéns pelo seu belo desfile de estreia como diretora criativa @Gucci [coração preto emoji] Seu lindo coração foi mostrado em cada costura. Eu te amo [e] estou muito orgulhosa. Agora me dê tudo.”

Sem-titulo-32

Os fãs correram para a seção de comentários para elogiar a ex-estrela de Hannah Montana e elogiar seu novo visual. Uma pessoa não conseguia acreditar na nova cor de cabelo de Miley e escreveu em letras maiúsculas: ?OMG, você está totalmente morena novamente! Finalmente! Eu estava esperando por este momento há uns 10 anos.

Outros elogiaram “Miley morena novamente”, postando GIFs de seus dias de atuação com cabelos castanhos. Alguém admitiu que ?achava que essas fotos eram de 2009?, enquanto outra pessoa acrescentou: “Nós precisávamos de um aviso antes de você aparecer com esse cabelo!?

Mais fãs se manifestaram para compartilhar seus pensamentos - um disse que Miley “parece cada vez mais com sua mãe à medida que envelhece”, enquanto outro observou que sua ?cor de cabelo natural realça seus olhos? , e alguém mais a ?recebeu de volta para o lado escuro?.