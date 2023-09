Matthew McConaughey surpreendido pelos filhos após seu livro se tornar Bestseller

Matthew McConaughey, conhecido por ?Dazed and Confused?, entre outros filmes, tem motivos de sobra para comemorar. Seu livro mais recente, ?Just Because?, acaba de se tornar um bestseller do New York Times, e seus filhos decidiram fazer uma surpresa para celebrar essa conquista incrível.

Na última sexta-feira, o ator de 53 anos compartilhou um vídeo no Instagram ao lado de seu filho de 15 anos, Levi, em homenagem ao sucesso de sua obra. A celebração não parou por aí; McConaughey foi surpreendido por dois de seus filhos com uma festa, cartão e jantar especiais.

?Parabéns?, podem ser ouvidos os filhos de McConaughey dizendo enquanto o vídeo começa. ?Eu te amo?, diz seu filho Livingston, de 10 anos, correndo em direção ao pai e o abraçando. ?Obrigado a todos vocês?, diz o astro, enquanto abraça Livingston e Levi, de 15 anos. ?Vocês foram uma grande inspiração para este livro.?

Em um momento descontraído, um dos meninos comenta que Matthew provavelmente já sabia da surpresa, enquanto a câmera mostra uma mesa cheia de decorações em homenagem ao livro do ator. ?Galera, todo mundo. Ele está sendo coroado?, declara Livingston enquanto coloca um colar de contas verdes no pescoço de seu pai.

O vídeo mostra também um cartão presumivelmente escrito por um dos filhos de McConaughey. ?Olha esse cara segurando o número um! New York Times número um e dois smiley faces com uma vitória no jogo da velha?, diz o ator enquanto descreve o cartão.

?Obrigado. Muito obrigado a todos?, diz McConaughey aos seus filhos. ?É realmente legal. Eu tenho dois livros e ambos foram bestsellers do New York Times. É incrível.?

O pai de três filhos, que compartilha Levi, Livingston e Vida, de 13 anos, com sua esposa Camila Alves McConaughey, de 41 anos, manteve sua legenda simples, escrevendo ?Obrigado #justbecausebook #1 bestseller do New York Times?.

Em setembro, o autor bestseller do New York Times falou com a People sobre a inspiração por trás de ?Just Because?. ?Veio até mim às 2h30 como uma canção em um sonho?, revelou. ?Era uma música na minha mente, e eu levantei e a escrevi.?

McConaughey, cuja memória ?Greenlights? de 2020 se tornou um bestseller, disse que não tinha a intenção consciente de escrever um livro infantil.

?Ser pai, você está pensando em seus filhos o tempo todo [e] acho que naquela tarde, estava tendo conversas com meus filhos sobre certas coisas novas que estavam enfrentando pela primeira vez ou, 'Bem, isso aconteceu e eu não tenho certeza de como me sentir a respeito. E eu queria fazer isso, mas senti que precisava fazer aquilo, e estava confuso'?, disse ele.

?Evidentemente, estava no meu subconsciente? Assim que coloquei todos os versos no ritmo, ele meio que se escreveu sozinho.?