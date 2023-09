Madelyn Cline apoia Pete Davidson em show de stand-up em meio a rumores de namoro

Madelyn Cline, conhecida por seu papel em ?Glass Onion: A Knives Out Mystery?, marcou presença no show de comédia stand-up de Pete Davidson em Las Vegas (EUA), alimentando os rumores de que os dois estão juntos.

Enquanto estavam na ?Cidade do Pecado?, o casal passou 24 horas de luxo na suíte de entretenimento Crockfords do Resorts World. Durante a estadia, eles foram vistos com frequência na Allē Lounge, no 6º andar da cidade.

Os rumores sobre o romance entre a atriz e o astro de ?King of Staten Island? surgiram na semana passada, apenas um mês após o término do relacionamento de Davidson com Chase Sui Wonders. Uma fonte revelou: ?Eles passaram a noite juntos no Beverly Hills Hotel e tomaram café da manhã lá na manhã seguinte. Estavam muito discretos, usando bonés de beisebol.?

A separação de Davidson, 29 anos, e Wonders, 27 anos, aconteceu dois meses depois que ele se internou novamente em uma clínica de reabilitação devido a transtorno de estresse pós-traumático e distúrbio de personalidade borderline.

Na época, fontes afirmaram que tanto Wonders quanto sua família apoiaram a decisão de Davidson de buscar tratamento. Após o tratamento, Davidson apareceu mais feliz e saudável do que nunca pelas ruas de Nova York.

Já Cline, 25 anos, havia mantido um relacionamento com seu colega de elenco Chase Stokes por mais de um ano. Uma fonte compartilhou: ?Chase e Madelyn não estão mais juntos. Não é segredo para quem os conhece que eles terminaram.?

Outra fonte revelou que ?as coisas ficaram complicadas entre Chase e Madelyn em setembro, e eles já estavam conversando abertamente com amigos sobre a separação em outubro.? Pouco depois do término, Stokes foi flagrado aos beijos com uma mulher misteriosa em um bar em Orlando, Flórida.

Ele também foi visto festejando com várias mulheres na boate E11even em Miami no Ano Novo daquele ano.