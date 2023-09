Kim Kardashian é elogiada como a "mulher mais quente de todos os tempos"

Kim Kardashian recebeu elogios entusiasmados dos fãs ao compartilhar uma imagem sua usando um conjunto de lingerie rosa bebê. A estrela de reality show da Hulu foi rapidamente aclamada como a ?mulher mais quente de todos os tempos? quando surgiu em uma foto tirada em seu closet luxuoso.

Na imagem, Kim Kardashian estava deitada em um tapete peludo de cor creme, cercada por prateleiras repletas de roupas e sapatos de grife.

Enquanto segurava o telefone, Kim usava um sutiã rosa estilo balconê, com detalhes em elástico branco, correndo o risco de mostrar mais do que desejava. Suas calcinhas SKIMS combinando estavam puxadas para cima em seus quadris, revelando parte de sua barriga bronzeada. Kim cruzou as pernas, exibindo seu corpo tonificado para a câmera.

A estrela dos Kardashians deixou seus cabelos castanhos caírem em ondas soltas pelas costas e optou por uma maquiagem suave, com sombra escura nos olhos e cílios postiços. Um batom rosa pálido completou seu visual, com um toque de blush cor de pêssego realçando suas maçãs do rosto.

Kim simplesmente legendou sua postagem no Instagram com um emoji de doce rosa, o que levou seus fãs a lotarem a seção de comentários com elogios. Um deles escreveu: ?Beleza deslumbrante!?, enquanto outro a chamou rapidamente de a ?mulher mais quente de todos os tempos?.

Um fã comentou: ?Você é a mais fofa!?, ?Kim, você está arrasando?, escreveu outra pessoa. E um quinto comentarista exaltou: ?Kim me faz querer correr atrás dos meus sonhos e me tornar a melhor versão de mim mesma?.

Essa postagem veio logo após Kim deixar os fãs impressionados ao posar em um biquíni rosa vibrante da Chanel em uma quadra de tênis.

Segurando uma bolsa Chanel rosa, ela usava um conjunto combinando de material felpudo e um casaco fora do ombro com o logotipo da marca.

Kim complementou o visual com dois colares delicados com crucifixos e um óculos de sol de plástico rosa bebê, prendendo seus cabelos escuros em uma trança apertada.

Segurando uma raquete de tênis, ela estava descalça na quadra, usando um top de biquíni de pescoço halter, com palmeiras e céu azul pastel ao fundo.

No entanto, sua amiga celebridade Serena Williams não ficou impressionada com a técnica de Kim e logo comentou: ?Definitivamente, não é assim que se segura uma raquete. Claramente, eu tenho que te dar aulas, haha,? com uma série de emojis de corações nos comentários.