Internautas reagem após Lucas Lima e Sandy confirmarem o fim do relacionamento

Chegou ao fim o casamento de Sandy e Lucas Lima. Após 24 anos de união, sendo 15 de casamento, Lucas e Sandy anunciaram a separação por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais.

Segundo divulgado pelos dois, de forma compartilhada no Instagram, a decisão de colocar um ponto final no relacionamento foi em comum acordo e não envolveu brigas.

Confira abaixo o texto publicado por Lucas Lima em seu perfil, e compartilhado com o perfil de Sandy:

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos.”

“Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também.”

“E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”.

A internet reagiu

Com o anúncio, seguidores anônimos e famosos do ex-casal compartilharam mensagens de apoio após a confirmação de que Sandy e Lucas agora seguem caminhos separados.

Entre os famosos Ivete Sangalo fez questão de deixar uma mensagem: “E nós estamos do lado de vocês! Todo amor do mundo para vocês e essa família que tanto amamos”.

Eliana também enviou apoio aos dois: “Foram anos de cumplicidade e um filho abençoado. Foi lindo!”.

Entre os seguidores anônimos, alguns ressaltaram a maturidade e a forma como o casal tornou público o anúncio: “Que todo mundo tenha a maturidade de escolher pelo amor, ao invés de escolher pela dor! Que vocês sigam sendo quem sempre foram um para o outro, apenas com direções diferentes agora! Muita força e muito amor para vocês”.

“Fiquem bem, se cuidem, cuidem do Theo! A gente se vira por aqui e tem muito amor sempre esperando vocês!”, escreveu outro seguidor.

