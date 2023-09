Hugh Hefner proibia batom vermelho: "controlando" a aparência de suas namoradas

Hugh Hefner, o famoso chefe da Playboy, ditava todos os aspectos da vida de suas ?namoradas?, desde suas companhias até a quantidade de álcool que consumiam. Suas regras rígidas também se estendiam à maquiagem delas, e havia uma razão bastante peculiar para isso.

Em uma entrevista no podcast Coco Mocoe, Holly Madison, em um determinado momento a ?número um? entre as namoradas do idoso playboy revelou que Hefner tinha uma ideia bem definida do que a mulher ideal deveria parecer, e ele proibia suas ?namoradas? de usar batom vermelho por uma razão bastante sinistra.

Hefner desejava que todas as mulheres ao seu redor parecessem ?apenas maiores de idade?. Para ele, o batom vermelho fazia as mulheres parecerem ?velhas?, pois lembrava as sofisticadas modelos de moda que ele via em revistas quando era jovem.

?Naquela época, as modelos usavam muitos tecidos e saias volumosas, e ele odiava isso?, disse Holly. ?Ele queria que fossem sensuais, com aparência jovem e rostos frescos?. Ela acrescentou que achava que a proibição do batom vermelho era uma ?tática de controle? que Hefner usava para manter suas ?namoradas? na linha.

?Havia momentos em que ele sentia que tinha a liberdade de gritar comigo por causa disso?, lembrou Holly. ?Acredito que fosse uma tática de controle, mas, quando era nova naquele círculo, usei batom vermelho algumas vezes, e ele não disse nada sobre isso, pois as novatas sempre eram tratadas bem?.

No entanto, isso mudou quando ela se tornou totalmente parte do ?culto? Playboy. Holly explicou: ?Alguém disse que, quanto mais alto você está em um culto, pior é o tratamento, porque querem que os novos membros se sintam integrados e desejem fazer parte?.

?Então?, continuou ela, ?eu usava batom vermelho quando era nova, não era grande coisa. Não era grande coisa até seis meses depois, quando estava morando no quarto dele e era a namorada principal, então ele sentia que tinha liberdade para gritar comigo por causa disso?.

Holly tinha 21 anos quando começou a namorar Hefner, que tinha 75 na época. Ela afirmou que ele sempre queria que as mulheres parecessem jovens e de rosto ?fresco?. ?Acredito que seja daí que vinha o ódio dele pelo batom vermelho?, acrescentou ela. Lábios vermelhos no estilo dos anos 1950 e maquiagem pesada faziam Hefner pensar em ?uma mulher mais velha e madura?, explicou Holly, e a ideia de ?apenas maiores de idade? já não se aplicava.

Cabelos loiros longos também eram uma obrigação para Hefner. Quando Holly chegou à famosa mansão Playboy e percebeu que todas se pareciam com ela, decidiu cortar o cabelo mais curto para se destacar. Não deu certo. ?Voltei com o cabelo curto, e ele surtou?, disse ela, ?gritou comigo e disse que me fazia parecer velha, dura e barata.?