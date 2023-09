‘Dia Nacional do Término dos Famosos’: Internet repercute separação de Sandy e outros famosos no mesmo dia

O anúncio do fim do casamento da cantora Sandy com o marido, Lucas Limas, coincidiu com o rompimento entre Ana Castela e Gustavo Mioto e também com o fim do relacionamento entre Paula Fernandes e Rony Cecconello, todos anunciados nesta quarta-feira, por isso os internautas batizaram o dia de “Dia Nacional do Término dos Famosos”.

🚨VEJA: Após término de Ana Castela e Gustavo Mioto, Sandy e Lucas Lima, Paula Fernandes e Rony Cecconello, internautas estão comentando que hoje, dia 25/09 é considerado o ‘Dia Nacional dos Términos de Famosos’. pic.twitter.com/iLjTv1G5tr — CHOQUEI (@choquei) September 25, 2023

Alguns internautas até sugerem que o dia se torne feriado nacional, enquanto outros tem uma teoria para o número de rompimentos do dia. “Tudo culpa do calor”, segundo @thisdracarys.

Sandy e Lucas anunciaram logo cedo o fim do casamento de 15 anos, dias após voltarem de viagem da Europa, onde foram passear com o filho de 8 anos. O casal disse que refletiu muito antes de tomar uma decisão sobre o fim do casamento.

Os sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto estavam juntos desde junho e também usaram as redes para comunicar o fim do namoro. “Cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, diz a postagem de Mioto nas redes sociais.

Instagram de Ana Castala (@anacastelacantora)

Por fim, Paula Fernandes e Rony Cecconello, que estavam juntos desde 2019, anunciaram o fim do relacionamento.

Paula fez o anúncio do rompimento e pediu a todos que respeitassem seu momento. Ela disse ainda que espera que o ‘amor um dia se abra novamente para ela’. “Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor”, afirmou.