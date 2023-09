CEO da Adidas defende Kanye West após comentários antissemitas

Bjørn Gulden, CEO da gigante do vestuário Adidas, expressou seu apoio a Kanye West, também conhecido como ?Ye?, em relação aos comentários antissemitas do rapper no ano passado. Em entrevista ao podcast ?In Good Company? na semana passada, Gulden afirmou que não acredita que Kanye West ?quis dizer o que ele disse? e enfatizou que ele não é uma ?pessoa ruim?. O CEO lamentou a decisão de encerrar a parceria com a marca Yeezy, de Kanye West devido às repercussões negativas de seus comentários.

Gulden, de 58 anos, assumiu a posição de CEO da Adidas após a separação da empresa em relação a Kanye West. Essa mudança ocorreu poucas semanas antes do esperado, após a saída de seu antecessor, Kasper Rorsted, em novembro, devido à insatisfação dos acionistas devido à queda nos lucros. A controvérsia em torno dos comentários de Kanye West afetou significativamente o desempenho financeiro da Adidas, incluindo uma redução nas vendas na China e a diminuição dos negócios na Rússia após a invasão da Ucrânia. Essas declarações foram noticiadas pela CNN.

A decisão de encerrar a parceria com Kanye West teve um impacto substancial, uma vez que a linha Yeezy era uma das colaborações mais bem-sucedidas da história da Adidas, gerando centenas de milhões de dólares anualmente para a empresa. A perda desse acordo resultou em uma queda significativa no patrimônio líquido estimado de Kanye West, que chegou a cerca de US$ 1,5 bilhão.

Os comentários polêmicos de Kanye West incluíram o uso de uma camisa ?White Lives Matter? durante a Semana de Moda de Paris, bem como acusações controversas relacionadas a judeus e sionistas. Essas declarações provocaram ações de plataformas de mídia social, como Instagram e X (anteriormente conhecido como Twitter), que tomaram medidas contra as contas de Kanye West.

Embora Bjørn Gulden tenha expressado seu apoio a Kanye West, a decisão de encerrar a parceria entre a Adidas e o rapper foi tomada no final do ano passado devido à pressão contínua. As ações e declarações controversas de Kanye West continuaram gerando debates e preocupações em relação à sua influência na cultura pop e à responsabilidade das marcas associadas a ele.