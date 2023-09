Após gastar R$ 300 mil em casamento, influenciadora reclama que não ganhou presentes: “não recebemos nem R$ 10 mil”

O desabafo não saiu como o esperado. Após utilizar as redes sociais para reclamar da falta de presentes no casamento, Fabiola Amorim recebeu críticas dos internautas sobre a “deselegância” sobre o comentário.

De acordo com a advogada e influenciadora, ela ficou chocada após gastar R$ 300 mil com a cerimônia e 80% do público não enviar presentes.

Ela explicou que criou um site para que os convidados escolhessem os presentes, e que publicou o vídeo como uma “leve indireta” aos convidados.

“Nossos convidados queridos, não esqueçam dos presentes. Isso mesmo, casamento tem presente também. Não esqueçam, porque não está fácil aqui. Estou dando essa leve indireta porque 80% dos nossos convidados não deram presente ainda. Minha cerimonialista disse que nunca viu nada parecido, estou chocada. Nosso casamento bateu R$ 300 mil e não recebemos nem R$ 10 mil de presente. Muito louco, uma coisa que nunca imaginei na vida. O negócio está seríssimo, estou muito chocada”, desabafou a influenciadora, que conta com pouco mais de 92 mil seguidores no Instagram.

Assista ao vídeo:

Imagina ter 300 mil para gastar em uma festa de casamento e não ter um MÍNIMO de elegância pic.twitter.com/kg3jOWSYDy — Vanessa (@vanessahauf) September 23, 2023

Entre algumas críticas, um internauta falou sobre o desconforto que a cobrança pode ter causado nos convidados.

“É de uma falta de educação, de uma deselegância, se eu fosse uma convidada, não iria na festa, não daria presente e ia manter bastante distância do casal. Parece aquela personagem do zorra ‘dinheiro eu tenho, só me falta o glamour’”.

É de uma falta de educação, de uma deselegância, se eu fosse uma convidada, não iria na festa, não daria presente e ia manter bastante distância do casal. Parece aquela personagem do zorra "dinheiro eu tenho, só me falta o glamour". — Bella (@shivaeguido) September 23, 2023

