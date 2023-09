Andressa Urach ‘muda’ de nome e alerta mulheres sobre prêmio de rifa: “Se quiser, eu te pego”

Andressa Urach brinca, inclui 'fênix' no seu nome artístico e manda recados a compradores de rifa (Reprodução/Instagram)

Após dias turbulentos, a modelo Andressa Urach, de 35 anos, voltou à ativa nas redes sociais. Ela ainda se recupera de uma cirurgia para retirada de cálculo renal e de uma infecção nos rins, mas conseguiu que seu perfil oficial no Instagram voltasse ao ar. No fim de semana, ela fez uma publicação dizendo que agora passará a se chamar “Andressa Fênix” e ainda aproveitou para mandar um recado às mulheres que comprarem uma rifa que tem como prêmio principal um encontro com ela.

“Para as mulheres e para os homens: é um dia especial, inesquecível junto comigo. Isso também é para as mulheres: se você quiser que eu te pegue, eu te pego, não tem problema”, disse a loira, aos risos.

“Mas se você é só minha fã, admira o meu trabalho, a gente vai passar um dia incrível, a gente vai almoçar juntas, a gente vai fazer uma massagem, a gente vai passar um dia bem legal. Você não precisa me pegar se você não quiser, não tem problema. Para os homens também vai ter surpresinha”, garantiu ela.

O sorteio da rifa está previsto para o próximo dia 7. Quem ganhar o dia especial com a ex-miss Bumbum, também terá passagens aéreas, hospedagem e alimentação custeados pela loira. Para o segundo colocado, o prêmio será um pix no valor de R$ 15 mil. Já o terceiro, levará R$ 10 mil.

Apesar de anunciar que o preço do bilhete custa R$ 1,99, cada participante precisa levar, no mínimo, 10 números.

Mudança de nome artístico

Após passar pelo período de internações e ter sua conta do Instagram recuperada, a modelo fez um ensaio fotográfico e brincou ao anunciar que a partir de agora seu nome artístico será “Andressa Fênix”.

Nos comentários, ela recebeu apoio de alguns seguidores: “Admiro a paciência da Andressa, ver a conta banida e não se desesperar e não acusar ninguém”, escreveu um fã. “Adoro, muitas mulheres queriam ter essa coragem e sair da vida sem graça, mas as cobranças da sociedade sobre um padrão de vida infeliz ainda é muito forte, parabéns @andressaurachoficial por fazer o que quer sem olhar padrões”, escreveu outra.

Mas também teve quem criticasse a volta dela: “Poderia se chamar Andressa Sem Noção”, disse um internauta. “Deveria se chamar juízo zerooooo”, comentou outro. “Aaaaa é sério mesmo? Que preguiça mulher”, ressaltou outra seguidora.

Problemas nos rins

Andressa passou por por uma cirurgia às pressas para retirada de um cálculo renal e, no último dia 15, voltou a ser internada por estar com pielonefrite, que é a inflamação do rim causada por um tipo específico de infecção do trato urinário.

Em entrevista à “Quem”, Andressa deu mais detalhes sobre os motivos da internação: “Eu já venho tendo dor nos meus rins há bastante tempo. Alguns meses atrás, tive infecção urinária e não tratei. O resultado disso foram as dores fortes nas costas. Cheguei a ir para o hospital, mas fui liberada para ir para casa. Descobri que estava com três pedras nos rins. Tomei remédios para expelir, mas passou o tempo e as dores ficaram mais fortes e fui internada na sexta e fiz a cirurgia para a retirada da pedra. Ganhei alta e até fui para a balada. Estava tudo bem. Fiquei sentadinha e não fiz esforço”, contou.

“Mas voltei na terça porque comecei a ter muita febre e dor. Tive que voltar para o hospital para tomar antibiótico e combater essa pielonefrite. A bactéria estava resistente ao antibiótico. Agora estamos com o medicamente certo e estou bem”, garantiu ela.

Por conta dos problemas de saúde, Andressa contou que teve de dar uma pausa nas gravações de vídeos de sexo para uma plataforma adulta e também com os programas na boate “Gruta Azul”, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“O sexo tinha liberado durante o repouso [após a cirurgia], mas não consegui fazer porque tive que internar de novo. Infelizmente estou sem sexo esses dias”, lamentou ela.

No fim de semana, a loira voltou a ter alta e agora se recupera em casa.

LEIA TAMBÉM: