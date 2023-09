“Amo vocês”: Xororó manda mensagem para Sandy e Lucas Lima pelas redes após anúncio de separação

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram nesta segunda-feira pelas redes sociais o fim do casamento que já durava 15 anos. “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva”, garantiu o casal, que já se conhecia há mais de 20 anos.

O pai da cantora, o sertanejo Xororó, enviou imediatamente uma mensagem pelas redes do casal deixando claro que já sabia da decisão e os apoiava incondicionalmente. “Amo vcs”, disse em um comentário repleto de corações verdes. O irmão de Sandy também fez questão de comentar a decisão do casal. “Todo meu amor”, disse Júnior.

O fim do casamento foi anunciado oficialmente poucos dias após eles voltarem de férias da Europa, onde viajavam com o filho Théo, de 9 anos. Em entrevistas anteriores Sandy já havia manifestado momentos em que o casal se desentendia por conta das diferenças de opinião, mas nenhum dos dois manifestou se existe um motivo particular par a decisão ter sido tomada agora. Em uma postagem nas redes, eles só pediram “respeito ao momento que estão vivendo”.

Veja a íntegra do post.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também”, disseram.

“E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, finalizaram.