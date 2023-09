A estranha versão pirata de “Barbie” que se tornou viral na Rússia

O mundo do cinema russo tem estado no centro da polêmica recentemente devido à projeção de uma versão pirata do bem-sucedido filme da Warner Bros., “Barbie”. Esta situação inusitada gerou grande interesse e debate em todo o país, pois os cinemas russos começaram a projetar cópias não autorizadas deste filme, tentando contornar as restrições impostas pelos grandes estúdios de Hollywood na Rússia.

A história por trás desta controvertida projeção remonta ao ano passado, quando os distribuidores de cinema russos criaram um plano ilegal para obter cópias digitais de filmes que estavam sendo exibidos no Cazaquistão através da aplicativo de mensagens Telegram, sem a autorização dos proprietários dos direitos autorais.

Uma cópia pirata de “Barbie” é exibida na Rússia e gera polêmica

Este método pouco ortodoxo permitiu que os filmes chegassem à audiência russa de maneira clandestina. As companhias de Hollywood, conscientes da crescente distribuição ilegal de filmes na Rússia, tomaram medidas para evitar que o país se juntasse à febre mundial por “Barbie” e outros filmes populares.

No entanto, recentemente, uma cópia do filme chegou a um cinema ao ar livre na cidade siberiana de Tiumen, de acordo com o canal RTVI. Os organizadores desta projeção defenderam a sua decisão de mostrar a versão pirata de “Barbie”, alegando que eles só estavam procurando fornecer entretenimento em meio às difíceis circunstâncias atuais.

Apesar das críticas em relação à qualidade da dublagem e à presença de anúncios irritantes de jogos de azar, comuns em sites de streaming de conteúdo pirateado, eles insistiram que era uma “alternativa perfeitamente normal para as pessoas comuns que querem sair à noite”.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia impede que os cinéfilos russos vejam “Barbie”

Apesar desta projeção pirata, os distribuidores russos asseguram que as "estreias digitais" de alta qualidade de "Barbie" e outras filmes chegarão aos cinemas russos no outono. Isto se deve à lacuna de 100 dias entre os lançamentos em salas de cinema em outros países e na Rússia.

É importante mencionar que o filme “Barbie” foi lançado em todo o mundo em 21 de julho, mas não chegou à Rússia devido à situação geopolítica que se desencadeou após a invasão da Ucrânia por tropas russas no início de 2022.