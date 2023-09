Shakira revela sonho desfeito: "Acreditei no 'até que a morte nos separe'"

Shakira compartilhou detalhes emocionantes sobre o término de seu relacionamento de 11 anos com o jogador de futebol Gerard Piqué. Em uma entrevista recente à Billboard, a cantora de ?Hips Don't Lie? falou sobre como a infidelidade de Piqué a levou a reavaliar sua vida e carreira.

?Minha prioridade era minha casa, minha família. Acreditei no 'até que a morte nos separe'. Acreditei nesse sonho, e tinha esse sonho para mim, para meus filhos?, disse Shakira à revista. Ela teve dois filhos com Piqué: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8 anos.

A cantora colombiana também mencionou que desejava um amor eterno, inspirado pelos 50 anos de relacionamento de seus pais. ?Eles se amam como no primeiro dia, com um amor único e irrepetível?, explicou Shakira. ?Então, sei que é possível.?

No entanto, o relacionamento com Piqué a levou a adiar sua carreira musical. Ela se dedicou à família e a ele enquanto moravam juntos na Espanha. ?Foi muito difícil para mim, conciliar minha carreira profissional enquanto estava em Barcelona?, admitiu Shakira.

Desde que se mudou para Miami (EUA), em maio, a estrela de ?Waka Waka? voltou ao estúdio e planeja fazer uma turnê em 2024. Seus filhos também estão prosperando longe dos holofotes.

?Em Barcelona, a situação da mídia era difícil para eles. Tínhamos paparazzi à nossa porta todos os dias?, explicou Shakira. ?Aqui, eles são crianças normais que desfrutam da normalidade, o que a escola deveria ser: um refúgio seguro onde podem ser eles mesmos.?

Shakira e Piqué anunciaram sua separação em um comunicado conjunto no ano passado. Posteriormente, surgiram relatos de que a cantora estava ?arrasada? com a suposta infidelidade do jogador de futebol com sua agora namorada, Clara Chia Marti.

A cantora colombiana foi vista em encontros com outros atletas famosos desde então, incluindo Jimmy Butler, do Miami Heat, e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. O relacionamento de Piqué com a modelo de 24 anos também continua a ser destaque na mídia.