Margot Robbie não quer sequência de Barbie: "Fora de questão"

Margot Robbie, conhecida por seu papel como ?Barbie? no sucesso de bilheteria de US$1,4 bilhão, não está planejando retornar para a sequência, informaram fontes. Mesmo com uma oferta generosa, a atriz australiana, juntamente com seu marido, Tom Ackerley, que também atuou como co-produtor do filme, aparentemente optou por se afastar do projeto, de acordo com informações obtidas pelo RadarOnline.com.

O filme, que contou com a participação de Robbie como protagonista, permitiu que a loira carismática acumulasse mais de US$50 milhões em sua conta bancária, afirmam informantes. No entanto, agora parece que Robbie está disposta a permitir que seu colega de elenco, Ryan Gosling, assuma o papel principal em um novo filme que se concentrará em seu personagem amoroso, Ken, revelaram fontes à National Enquirer.

?Todos no estúdio estão falando sobre a possibilidade de fazer um filme sobre Ken, enquanto a ideia de criar outro filme em torno de Margot como Barbie está praticamente fora de questão?, disse uma fonte interna à publicação.

?Para Margot, a história é o mais importante. O filme 'Barbie' terminou com a personagem de Margot, Barbie, se tornando uma mulher real. Não há necessidade de uma continuação dessa jornada. Há espaço de sobra para Ryan protagonizar um filme completo sobre Ken, no qual Margot estará envolvida nos bastidores.?

De acordo com a mesma fonte, Greta Gerwig, diretora da comédia, não construiu o universo do filme em torno de apenas uma Barbie. No entanto, não se deve descartar completamente a possibilidade de Robbie retornar ao projeto, pois os teimosos chefes da Warner Bros podem oferecer um contrato milionário para a atriz como uma tentativa de atraí-la de volta.

Apesar do sucesso do filme, Gosling precisou de alguma persuasão antes de aceitar inicialmente o papel de Ken. Robbie admitiu em uma entrevista ao New York Times que basicamente o subornou: ?Eu o subornei mesmo. Essa é a base do nosso relacionamento. Apenas venha fazer o filme 'Barbie', vou te comprar um presente todos os dias.?

Gosling revelou que os ?subornos? de Robbie começaram como uma piada em uma mensagem de texto, mas logo se transformaram em presentes diários, tornando-se insustentáveis durante as longas filmagens. No entanto, Robbie estava determinada a continuar a brincadeira.

Gosling, pai de duas filhas com a parceira de longa data Eva Mendes, admitiu que suas crianças ficaram ?confusas? quando souberam que ele havia conseguido o papel de Ken. Ele também revelou que suas filhas o ajudaram a se preparar para o personagem, fornecendo um apoio fundamental nos bastidores.