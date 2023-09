Troco? Bailarino é apontado como pivô de separação de Lexa, e MC Guimê publica vídeo emblemático

Após anunciar o fim do casamento mais uma vez na última quinta-feira (21), Lexa e MC Guimê pararam de se seguir nas redes sociais.

Segundo o site ‘Extra’, mesmo anunciando um término em comum acordo, a decisão do rompimento teria sido de Guimê após uma suposta traição da cantora com um dos seus bailarinos.

De acordo com o texto, o funkeiro teria visto um vídeo em que Lexa e o bailarino Gabriel Felinto aparecem juntos. Guimê então terminou o casamento e saiu do apartamento em que o ex-casal morava em São Paulo, dois dias antes do anúncio oficial nas redes sociais.

Guimê publica vídeo emblemático no Instagram

Na madrugada deste sábado (23), MC Guimê publicou um vídeo emblemático nas redes sociais, em que faz um trocadilho com a frase ‘dar o troco’.

“Estou aqui esperando o horário da saída para o show, e estive refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta”, refletiu Guimê.

Relembre casamento conturbado

Mc Guimê e Lexa começaram a namorar em 2015 e se casaram em 2018. Os problemas no relacionamento começaram no início deste ano, após o funkeiro ser expulso do BBB 23 acusado de importunação sexual à participante Dania Méndez, que fazia um intercâmbio no Big Brother Brasil.

Após ocorrido, Lexa anunciou uma pausa na relação, mas o casal reatou três meses depois. “Foi mais um tempo para eu pensar, entender como estava a minha cabeça”, disse Lexa na época.

O fim do casamento foi anunciado novamente na última quinta-feira, 21 de setembro.

