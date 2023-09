Tatá Werneck encantada com a filha de 3 anos: "Minha professora de Geografia"

Na sexta, 22/9, a atriz Tatá Werneck presenteou seus seguidores nas redes sociais com um momento adorável ao compartilhar um vídeo de sua filha Clara Maria, que tem apenas 3 anos de idade. Nesse vídeo, a pequena surpreendeu a todos ao demonstrar seus conhecimentos em Geografia.

Com risos e encanto, Tatá iniciou o vídeo fazendo perguntas sobre os Estados brasileiros à sua filha. ?Rio de Janeiro faz divisa com o quê??, indagou a mãe. A resposta de Clara Maria foi rápida e precisa: ?Fronteira?.

Em outro momento, ao questionar sobre o Estado com um ?quadradinho? no meio, a filha de Tatá e do ator Rafa Vitti não hesitou: ?Eu só lembro o quadradinho, Distrito Federal?.

O vídeo, compartilhado no Instagram, conquistou imediatamente os seguidores, que encheram os comentários com elogios à pequena Clara Maria. A atriz Maisa Silva se derreteu: ?Ai meu Deus?, enquanto a apresentadora Ana Clara comentou: ?Meu Deus, mais inteligente que eu?.

Thais Fersoza, esposa do cantor Michel Teló, também deixou seu comentário: ?Meu Deus! Que coisa mais gostosa da vida?. A atriz Mariana Ximenes, atualmente no ar com a novela ?Amor Perfeito?, escreveu: ?Sábia Cacá! Que linda?. Até mesmo Debora Falabella, que interpreta a irmã de Tatá na novela das 21h, não resistiu à fofura e declarou: ?Que amor??.

Os seguidores da atriz também compartilharam sua empolgação com Clara Maria nos comentários. Uma fã brincou: ?Me senti humilhada porque sou péssima em Geografia?. Outra seguidora notou o sotaque adorável da pequena: ?Olha o sotaque dela, eu não aguento essa fofura?. Uma admiradora concluiu: ?Melhor professora de Geografia?.

Além de encantar com a inteligência de sua filha, Tatá Werneck recentemente compartilhou detalhes sobre o início de seu relacionamento com Rafa Vitti, revelando que acredita que o destino os uniu para o nascimento de Clara Maria. Uma história de amor que agora é compartilhada com todos os fãs da família.