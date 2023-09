Setembro amarelo: confira a lista de produções do Star+ que abordam saúde mental

Como desde 2015 a campanha do Setembro Amarelo se oficializou no Brasil, a fim de tratar da importância do cuidado mental, desde então tais questões são levantadas ao longo do mês no país. Além disso, setembro ficou conhecido como símbolo da prevenção ao suicídio e conscientização sobre saúde mental em aspectos gerais, haja vista a implementação do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em 2003, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pensando na importância de reflexão sobre a temática, o Star+ separou um apanhado de produções que abordam mensagens relacionadas ao assunto, bem como abordagens sobre depressão ansiedade e suicídio.

Sin Ella (2010)

Sin Ella (2010) (Reprodução/Divulgação)

“Sin Ella (2010) é um filme mexicano dirigido por Jorge Colon que conversa com o público sobre os desafios e as dores do luto. Ambientado na Cidade do México, o filme segue a vida de Gastón (Luis Roberto Guzmán), um produtor de TV de sucesso que agora tem o desafio de aprender a ser um bom pai para sua filha adolescente e filho mais novo após um acidente que desestrutura completamente a família. Juntos, eles terão que lidar não apenas com a dor da tragédia, mas também com eventos que podem melhorar e impulsionar as suas vidas.”

Cisne Negro (2010)

Cisne Negro (2010) (Reprodução/Divulgação)

“Nina (Natalie Portman) é uma talentosa bailarina, mas de emoções e relacionamentos instáveis que faz de tudo para realizar o sonho do sucesso - o que acaba a fazendo ser seduzida pelo seu diretor artístico Thomas Leroy (Vincent Cassel) e ameaçada por sua rival Lily (Mila Kunis). Em meio a tudo isso, ela busca a perfeição nos ensaios para o maior desafio de sua carreira: interpretar a Rainha Cisne em uma adaptação de ‘O Lago dos Cisnes.’”

Pequena Miss Sunshine (2006)

Pequena Miss Sunshine (2006) (Reprodução/Divulgação)

“Pequena Miss Sunshine conta a história de uma família determinada a ver sua filha mais nova Olive (Abigail Breslin) vencendo um concurso de beleza. Para isso, todos atravessam os Estados Unidos dentro de uma Kombi para participar do evento. Ao longo da história, a psicologia da dinâmica familiar e da pressão em busca do sucesso é abordada e trabalhada misturando drama e humor. O filme ganhou dois Oscar® em 2007, nas categorias Melhor Ator Coadjuvante (Alan Arkin) e Melhor Roteiro Original.”

Nise – O Coração da Loucura (2016)

Nise – O Coração da Loucura (2016) (Reprodução/Divulgação)

“Estrelado por Glória Pires, esta produção nacional conta a história de Nise da Silveira, uma doutora que, após sair da prisão, volta a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro. Lá, ela propõe uma nova forma de tratamento a pacientes que sofrem de esquizofrenia, eliminando velhos, ineficientes e dolorosos métodos. Após seus colegas discordarem de suas ideias e a isolarem, ela assume o Setor de Terapia Ocupacional, onde dá início à uma nova forma de lidar com os pacientes através do amor e da arte.”