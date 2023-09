Sandra Annenberg diz que precisou se conter após agressão a colega na Globo

Sandra Annenberg, renomada jornalista e apresentadora de 55 anos, revelou recentemente o curioso contexto por trás do surgimento do famoso meme ?que deselegante?.

Em uma entrevista no podcast Sem Nome Pode, ela explicou que o icônico bordão foi uma estratégia improvisada para evitar proferir palavras impróprias ao vivo na Globo, após sua colega de trabalho, Monalisa Perrone, ser agredida por um homem durante um link no ?Jornal Hoje?, em 2011.

Naquele fatídico dia, Monalisa Perrone estava cobrindo a notícia da primeira sessão de quimioterapia do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lutava contra um câncer na garganta. A transmissão ao vivo estava em andamento quando um agressor inesperado surgiu por trás e empurrou a repórter, fazendo com que ela caísse ao chão.

Sandra Annenberg relembrou o momento de tensão: ?Era a primeira sessão de quimioterapia do ex-presidente Lula na época, a gente estava no Jornal Hoje ao vivo para dizer que o ex-presidente tinha dado entrada, que ia fazer a primeira sessão e tal. E aí nós chamamos ao vivo a repórter e na hora que ela entrou e falou 'estamos aqui ao vivo no hospital para acompanhar' veio um cara por trás e empurrou ela, e ela muito pequeninha, magrinha, voou, na hora que aquilo aconteceu tiraram do ar, volta para o estúdio, tipo, 'se vira, é com você'?.

Diante da situação chocante, Sandra Annenberg confessou que ficou sem saber como reagir. As palavras que vinham à sua mente eram inapropriadas para serem proferidas em horário nobre.

Ela compartilhou: ?E aí eu fiquei olhando aquela situação, e eu fiquei pensando o que dizer, tudo que vinha à minha cabeça só eram palavrões, tudo que eu pensava não dava para ser dito ao vivo, hora do almoço, [pensei] 'não posso ser deselegante com o telespectador', [saiu o] 'que deselegante'. Foi uma coisa que saiu daquele jeito, sem nenhuma intenção de nada, só para eu sair daquela situação constrangedora que não sabia o que dizer?.

Naquele 31 de outubro de 2011, Monalisa Perrone surpreendeu a todos com sua resiliência ao retomar a transmissão ao vivo e comentar sobre o incidente. ?Levei um susto enorme, estou tremendo. Em 20 anos de profissão, isso nunca aconteceu. Um desrespeito enorme, mas TV ao vivo é assim mesmo?, disse a repórter na ocasião.

O meme ?que deselegante? se tornou um fenômeno nas redes sociais e é lembrado como um exemplo de como Annenberg soube contornar uma situação delicada de maneira inesperada e, por vezes, humorística.