Gabi Lopes esclarece sumiço das redes sociais: “Passei por um grande susto, fui assaltada”

Gabi Lopes utilizou as redes sociais na madrugada deste sábado (23) para falar sobre o susto que passou em São Paulo na noite da última quinta-feira (21).

A atriz relatou que sumiu da internet esses dias pois foi assaltada enquanto estava no carro de uma amiga. Segundo a jovem, ela estava no banco do passageiro quando foi surpreendida por um assaltante que quebrou o vidro do passageiro para pegar o celular.

“Ontem vivi um filme de terror na vida real. Por isso fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada”, escreveu ela em story do Instagram.

Ela continua o relato, explicando como ocorreu o roubo:

“Eu estava sentada no banco da frente indo para um compromisso de carona com uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar o meu celular. Na hora foi muito forte e muito rápido. eu só ouvi um grande estrondo e do nada tudo estava acontecendo”.

Mostrando as marcas no nariz, a atriz escreveu que sofreu ferimentos devido aos estilhaços do vidro quebrado.

“Eu tive um pequeno corte no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido bem pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem”, finalizou o relato.

