Após noticiar morte de Jorge Coutinho, Sindicado dos Atores apaga publicação

O ator Jorge Coutinho segue internado e sem previsão de alta, conforme boletim médico divulgado na tarde deste sábado (23) pelo Hospital Copa D’Or, do Rio de Janeiro.

Com 89 anos, o ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 19 de agosto devido a uma infecção urinária.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Jorge Coutinho, 89 anos, segue internado na unidade de terapia intensiva desde o dia 19 de agosto de 2023. No momento, sem programação de alta e necessitando de cuidados devido a quadro de infecção urinária. Apresenta resposta adequada ao tratamento clínico e urológico”, diz o boletim assinado pelo Dr. Marcelo London.

Sindicato publica morte erroneamente

Durante a manhã deste sábado, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro chegou a publicar uma nota de falecimento do ator no Instagram, que foi apagada logo em seguida. Coutinho já foi presidente do órgão.

Em publicação no Instagram, o perfil do ator escreveu:

Gostaríamos de informar que o ator Jorge Coutinho está VIVO e LÚCIDO se recuperando de uma infecção urinária. Aproveitamos esta oportunidade para expressar nossa profunda gratidão a todos os familiares, amigos, fãs e, especialmente, à equipe médica envolvida no cuidado do Sr. Coutinho.

