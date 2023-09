Victoria e David Beckham tinham "encontros secretos"

Victoria Beckham, a ex-integrante das Spice Girls, abriu o jogo sobre os tempos em que ela e David Beckham precisavam manter seu relacionamento em segredo, revelando que costumavam se encontrar discretamente em estacionamentos para evitar os holofotes da mídia.

A revelação veio em um teaser trailer lançado nesta terça-feira para o próximo documentário da Netflix, intitulado ?Beckham?. No vídeo, Victoria explicou: ?Meu empresário continuava dizendo: 'Tente manter isso em sigilo', então nos encontrávamos em estacionamentos, o que não é tão suspeito quanto parece.?

O trailer também mostrou uma cena em que o ex-jogador de futebol aposentado riu e comentou de forma descontraída: ?Chique!?.

A nova série da Netflix, dividida em quatro partes, irá explorar a trajetória de vida de David Beckham e sua bem-sucedida carreira no esporte, que o transformou em um dos nomes mais conhecidos do mundo esportivo.

Além disso, o documentário também vai detalhar o romance duradouro de David e Victoria, que teve início em 1997, quando se conheceram em um dos jogos de futebol do Manchester United, onde David jogava na época.

O casal se lembra do encontro inicial, com David revelando que Victoria escreveu seu número de telefone no bilhete de trem naquele dia e que ele ainda o guarda. Victoria também compartilhou sua versão do primeiro encontro em uma carta escrita em 2016 para a revista British Vogue.

Após um ano de namoro, eles anunciaram o noivado, mas antes de subirem ao altar, revelaram que estavam esperando o primeiro filho, Brooklyn. O casamento aconteceu em julho de 1998, apenas quatro meses após o nascimento do bebê.

Mais de duas décadas depois, o amor do casal Beckham permanece forte, com ambos demonstrando carinho um pelo outro publicamente. Recentemente, David, 48 anos, revelou que fez uma tatuagem em homenagem a Victoria, 49 anos, e ao sucesso de sua carreira com as Spice Girls. A palavra ?Posh? (Elegante) foi tatuada em sua mão como uma demonstração de amor.

O casal também é abençoado com três outros filhos: Romeo, de 20 anos, Cruz, de 18 anos, e Harper, de 12 anos. O documentário ?Beckham? estará disponível para streaming na Netflix a partir de 4 de outubro. Fãs do casal poderão descobrir mais sobre sua jornada incrível e o amor que os uniu ao longo dos anos.