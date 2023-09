Veja o que a ex-babá de Shakira ganhou para participar do vídeo da nova música de Shakira

A ex-babá de Shakira no vídeo de ‘El Jefe’ Fotos: Youtube Shakira, vídeo El Jefe

A frase da nova música de Shakira, “El Jefe”, gerou milhares de dúvidas, que gradualmente foram desvendadas pelos fãs da artista: “LillyMelgar. Esta música é para você, que não recebeu a indenização”.

E foi através das redes sociais que se descobriu que esta mulher trabalhou durante anos na casa onde a colombiana convivia com Piqué e seus filhos. Ela se encarregava de seus cuidados e atenções, mas através deste assunto, descobriu-se que o espanhol não quis pagar a ela a sua indenização após a separação deles.

No entanto, para defendê-la e protegê-la dos abusos e até humilhações que esta mulher teria passado, a artista não hesitou em se solidarizar com ela e, por isso, nasceu este tema para dar voz àquelas que não a têm no meio de uma sociedade cheia de injustiças e desigualdades.

A babá de Shakira recebeu melhores tratamentos depois da música ‘El Jefe’

Assim é como também se soube que Lilly Melgar, ex-babá de Shakira, teria recebido um pagamento especial por aparecer no vídeo de ‘El Jefe’ em um dos momentos finais da música em que a colombiana lhe faz a menção especial e aparece seu rosto com um gesto com o qual talvez estaria gritando internamente para o mundo que isso deve acabar.

Por isso, foi divulgado que esta boliviana receberia 1 milhão de dólares, assim como uma porcentagem das regalias do vídeo como pagamento por todos os danos causados pelo seu ex-chefe Piqué, ou seja, desta questão nem o atleta nem o seu pai saíram ilesos, pois muitos afirmam que “até sua morte a cantora desejou”, referindo-se à frase: “Mas aí está o meu ex-sogro que não pisa na sepultura”.

Além disso, usuários nas redes garantiram que Melgar agora estaria de volta ao trabalho, mas com Shakira, e cuidando novamente de Milan e Sasha, mas agora com condições ideais e um pagamento justo para que ela não precise mais esperar nada de homens como o ex-jogador do Barcelona que não aprendem ao acreditarem que são superiores.