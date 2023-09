Sophie Turner processa Joe Jonas para devolver as filhas à 'casa eterna' na Inglaterra em meio a disputa de divórcio

À medida que a batalha de divórcio do casal de celebridades Sophie Turner e Joe Jonas se intensifica, uma ação judicial bombástica começou a ser apresentada em Nova York (EUA) na quinta-feira, 21/9, diz o New York Post.

A estrela de ?Game of Thrones? alega que foi pega de surpresa pelo divórcio e alega que o cantor dos Jonas Brothers está retendo o passaporte de suas filhas - apesar de terem concordado anteriormente em criar as meninas, com 3 e 1 ano, no Reino Unido -, de acordo com a ação no tribunal federal de Manhattan.

A ação legal vem algumas semanas depois que Jonas, 34 anos, processou Turner, 27, por divórcio após quatro anos de casamento - um movimento que a atriz afirma ter descoberto apenas por meio de relatos de notícias, afirma o processo.

Nos meses anteriores à separação surpresa, Turner e Jonas - que se casaram em maio de 2019 - haviam mudado sua família para o Reino Unido e estavam procurando sua ?casa eterna?, de acordo com o processo.

Mudança de vida

Enquanto preparavam o terreno para sua nova vida, eles colocaram sua propriedade em Miami à venda, enviaram pertences das crianças e até ?firmaram contratos com os vendedores? de uma casa em Henley-on-Thames, em Oxfordshire, Inglaterra, afirma o processo.

?As partes estavam empolgadas com a mudança da família para a Inglaterra? em abril, afirmam os documentos judiciais. Turner alega que o então casal concordou ?com certa hesitação? que Jonas levaria as meninas com ele em turnê em agosto, uma vez que a mãe das duas estava filmando um novo projeto, uma série de TV chamada ?Joan?, no Reino Unido.

?Então, as crianças pelo menos poderiam passar algum tempo durante o dia com um de seus pais até que a mãe terminasse seus compromissos de filmagem?, afirma o processo, acrescentando que era um ?arranjo temporário?.

Eles supostamente concordaram que Turner iria para Nova York em setembro para buscar suas filhas depois que as filmagens terminassem. Mas quando a atriz chegou, em 17 de setembro, após o casamento ?muito repentinamente? ter implodido, Jonas supostamente não permitiu que as crianças saíssem, afirma a ação.

Impedimento familiar

?O pai impediu o retorno das crianças à Inglaterra, o que constitui uma violação dos direitos de custódia da mãe sob a lei inglesa, já que a Inglaterra é a residência habitual das crianças?, diz o processo. A atriz também acusa seu ex-marido de mentir em sua petição de divórcio de 5 de setembro, alegando que as crianças haviam morado na Flórida nos últimos seis meses.

?As crianças estão completamente envolvidas e integradas em todos os aspectos da vida diária e cultural na Inglaterra. As crianças têm família e amigos na Inglaterra?, afirma o processo de Turner.

?As crianças recebem cuidados médicos e odontológicos de rotina na Inglaterra. A criança mais velha frequenta a escola no país. Ambas as crianças participam de atividades extracurriculares, encontros e atividades culturais na Inglaterra.?

Turner lista uma série de lugares ao redor do mundo que a família alugou desde setembro de 2022 - incluindo Nova York, Itália, Londres e Flórida - e observa que agora está ?temporariamente? hospedada com suas filhas em um hotel cinco estrelas em Manhattan. Ela planeja entrar com uma ação semelhante no Reino Unido.

?Sophie está fazendo esta alegação apenas para transferir o processo de divórcio para o Reino Unido e para retirar as crianças permanentemente dos EUA?, disse um porta-voz de Jonas em comunicado ao The Post na quinta-feira.

O tribunal da Flórida, onde Jonas entrou com o pedido de divórcio, já determinou que nenhum dos pais pode realocar as crianças, uma ordem que Turner recebeu em 6 de setembro, disse o porta-voz.

Uma reunião cordial

O casal teve ?uma reunião cordial? na cidade de Nova York no último domingo, 17/9, e Jonas achou que ?haviam chegado a um entendimento de que trabalhariam juntos para uma configuração de co-paternidade amigável?, segundo o comunicado.

Mas menos de um dia depois, Turner mudou de ideia e ?exigiu? os passaportes das crianças para que ela pudesse levá-las imediatamente para a Inglaterra - uma ação que violaria a ordem do tribunal da Flórida, alegou o porta-voz.

Jonas quer criar as crianças com Turner e concordaria com que elas fossem criadas em ambos os países, disse seu porta-voz.

A petição de Turner especifica que as meninas têm cidadania dupla dos EUA e do Reino Unido. O porta-voz disse que o uso das leis federais de sequestro internacional de crianças por parte de Turner para entrar com sua ação é enganoso.

?As crianças não foram sequestradas?, afirma o comunicado, acrescentando que ?[Jonas] deseja que Sophie reconsidere sua posição legal rígida e siga em frente de maneira mais construtiva e privada?. ?Sua única preocupação é o bem-estar de seus filhos?, encerra.