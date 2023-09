Sophie Turner encontra Taylor Swift novamente após disputa com ex Joe Jonas

Na sequência de uma disputa cada vez mais amarga com seu ex-marido Joe Jonas, a estrela de ?Game of Thrones? Sophie Turner foi flagrada jantando com a cantora Taylor Swift, também ex de Jonas, pela segunda noite consecutiva. As celebridades chamaram a atenção nesta semana quando foram vistas entrando no restaurante Via Carota de braços dados, em Nova York (EUA), diz TheSun.

Sophie Turner, de 27 anos, confirmou sua separação do cantor dos Jonas Brothers neste mês, após quatro anos de casamento. No entanto, a situação tomou um rumo legal quando ela entrou com um processo para que suas duas filhas fossem devolvidas à Inglaterra.

O processo foi protocolado em um tribunal de Manhattan em 21 de setembro, de acordo com documentos obtidos pelo The U.S. Sun.

De acordo com o plano acordado: ?Quando a mãe terminou as filmagens em 14 de setembro de 2023, ela viajaria para Nova York para buscar as crianças e retornar à Inglaterra. O plano das partes era que a mãe passasse uma semana com a família em Nova York e, em seguida, voltasse à Inglaterra com as crianças em 20 de setembro de 2023, onde a mãe tinha um compromisso de trabalho em 28 de setembro de 2023.?

Os documentos legais encerram com: ?A mãe tomou prontamente, e da melhor forma que pôde, todas as medidas legais disponíveis a ela para buscar o retorno das crianças à Inglaterra.?

No entanto, Joe Jonas reagiu rapidamente, classificando o processo como uma ?posição legal severa? e afirmando que vai contra o acordo de co-paternidade amigável que tinham estabelecido.

O representante do cantor de 24 anos acrescentou: ?Menos de 24 horas depois, Sophie informou que queria levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. Em seguida, ela exigiu através deste processo que Joe entregasse os passaportes das crianças para que ela pudesse levá-las para fora do país.?

Joe também insistiu que suas filhas, Willa, de 3 anos, e a caçula de 1 ano, estiveram com Sophie, de 27 anos, em Nova York, desde que se encontraram no domingo para discutir seus planos de co-paternidade. ?Joe está buscando a co-paternidade para que as crianças sejam criadas por ambos, mãe e pai, e ele também está de acordo com as crianças sendo criadas tanto nos EUA quanto no Reino Unido?, acrescentou seu representante.

O advogado também observou que as crianças são cidadãs americanas e afirmou que Joe refutou a alegação de Sophie de que ela soube do divórcio ?através da mídia?, insistindo que ela estava ?ciente? de que ele estava pedindo a dissolução do casamento após ?múltiplas conversas?.