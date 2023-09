Lana del Rey revela por que raramente se apresentou na TV desde o infame 'SNL'

Lana Del Rey tem evitado apresentações na televisão desde sua infame e criticada performance no ?Saturday Night Live? (SNL) em 2012. Agora, ela está explicando o motivo dessa escolha.

Em uma nova entrevista para a capa da The Hollywood Reporter, Del Rey refletiu sobre sua decisão de se afastar das apresentações ao vivo na TV depois de enfrentar críticas por sua performance de ?Blue Jeans? e ?Video Games? no popular programa de variedades.

A cantora de 38 anos explicou que recebeu várias ofertas para retornar à televisão após o SNL, mas aceitou apenas uma delas. Isso ocorreu em 2020, quando ela cantou ?Let Me Love You Like a Woman?, de seu álbum ?Chemtrails Over the Country Club?, no The Tonight Show. Essa apresentação não teve público ao vivo devido à pandemia de COVID-19.

?Quem sabe, [apresentar-me na TV] é algo que eu vá me acostumar mais, assim como as turnês. E não me interpretem mal. Eu fiz turnês por nove anos da minha vida. Foi ininterrupto. Foi difícil. Mas você sabe em seu coração quando é a hora certa. E nunca foi a hora certa?, disse Del Rey à revista.

Talvez agora?

Disse antes de sugerir que o desastre do SNL prejudicou sua coragem: ?Mas havia uma razão para não me sentir confiante.? Após sua performance no SNL, Lana Del Rey foi duramente criticada por suas habilidades vocais e até mesmo parodiada em um episódio posterior do programa.

Del Rey admitiu que não estava certa se outra apresentação ao vivo na TV seria bem recebida pelos telespectadores. ?Eu não sabia se seria bem recebida?, disse ela. ?Mas agora há muitos excêntricos por aí, então estamos bem. Estamos em boa companhia.?

A artista indicada ao Grammy também falou sobre como a indústria mudou desde que ela entrou em cena. ?Eu comecei em uma época em que as coisas eram muito diferentes. Pouco a pouco, há muito mais espaço para contar histórias e dizer coisas diferentes?, disse Del Rey.

Desde maio, Lana Del Rey tem feito turnê pelo mundo em apoio ao seu último álbum, ?Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd?. Na entrevista para a The Hollywood Reporter, ela falou sobre a preparação para os shows e como isso é diferente hoje em sua carreira.

?Eu fico nervosa. [Mas] esta é uma turnê totalmente diferente?, disse Del Rey. ?A produção do palco é maior. Há mais pessoas no palco comigo, então estou mais confortável. Mas mesmo que fosse apenas um show único e fosse apenas eu no centro das atenções, eu estaria muito mais preparada agora.?

Ela continuou: ?Eu tenho experiência. Fiz turnê apenas com o YouTube antes mesmo de ter um álbum. Mas agora estou animada. Não me sinto nervosa para fazer turnês.?