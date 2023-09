Kylie Jenner revela que Timothée Chalamet é seu namorado e plano de fundo do celular

O novo romance entre Kylie Jenner e Timothée Chalamet está à vista de todos - literalmente. A estrela de ?Kardashians? sem querer revelou o plano de fundo de seu celular enquanto posava para uma foto em Milão (Itália) na quinta-feira, 21/9, dando aos fãs um vislumbre de sua tela de bloqueio, que apresenta o ator de ?Duna? beijando-a na bochecha.

A selfie adorável, visível no telefone de Jenner, mostrava o indicado ao Oscar plantando suavemente seus lábios na estrela da realidade enquanto ela sorria para a câmera.

Não está claro se a CEO da Kylie Cosmetics estava ciente de que seu telefone estava ligado quando a foto espontânea foi tirada no desfile da Milan Fashion Week da Prada. Jenner deslumbrou em um vestido preto de gola alta da casa de moda italiana, que ela combinou com uma saia de elo de corrente prateada.

A magnata da beleza exibiu suas pernas tonificadas em um par de scarpins pretos de bico fino e completou o conjunto com óculos escuros escuros da Prada. Ela prendeu seus cabelos pretos em um penteado solto e optou por um visual de maquiagem suave, com blush rosa claro e um toque de gloss nos lábios.

Aparição reveladora

A saída acontece algumas semanas após o ator de ?Me Chame Pelo Seu Nome?, de 27 anos, e a estrela da realidade, de 26 anos, tornarem público seu relacionamento anteriormente ultra-privado ao exibirem carinho no Aberto dos Estados Unidos.

O novo casal estava carinhoso durante a partida entre Novak Djokovic e Daniil Medvedev na cidade de Nova York, abraçando um ao outro e se beijando apaixonadamente.

?Eles são muito bons em se comunicar de uma maneira de casal que faz com que isso pareça mais real do que todo o carinho em público?, disse uma fonte ao Page Six na época. ?Acho que é a coisa real.?

Eles foram romanticamente ligados pela primeira vez em abril, quando uma fonte disse à ?Entertainment Tonight? que Jenner estava ?gostando de sair com Timothée e vendo aonde isso vai?.

Uma nova experiência

?Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos passados?, observou a fonte, acrescentando: ?É algo novo e emocionante para Kylie, e ela está se divertindo muito.?

Eles confirmaram oficialmente seu romance quando foram fotografados se beijando no show mundial ?Renascença?, de Beyoncé, em um camarote VIP ao lado de estrelas como Tom Holland, Zendaya e Justin e Hailey Bieber.

Chalamet já namorou Lily-Rose Depp, além da filha de Madonna, Lourdes Leon.

Jenner, por sua vez, compartilha dois filhos pequenos com o rapper Travis Scott.