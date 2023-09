Julian Lennon revela amor e ressentimento por “Hey Jude”, dos Beatles

A história por trás de ?Hey Jude? é conhecida por muitos. Paul McCartney escreveu a música para consolar Julian após o divórcio de seu pai, John Lennon, e sua primeira esposa, Cynthia Powell. McCartney se tornou uma figura paterna para Julian na época e compôs a canção com a intenção de oferecer apoio emocional ao jovem. Ele até alterou o nome de ?Jules? para ?Jude?, para torná-lo mais musical. Assim nasceu um hino geracional que ressoa até hoje, disse o infobae.

Lad agridoce

No entanto, para Julian, a música tem um significado mais complexo. Em sua recente participação no podcast de Bill Maher, ele expressou gratidão pela canção, mas também ressaltou como ?Hey Jude? é um lembrete sombrio do abandono de seu pai e dos tempos difíceis que ele e sua mãe enfrentaram.

?Estou agradecido pela canção, sem dúvida. Mas? a outra coisa real é que as pessoas não entendem realmente que (a canção é) um obscuro lembrete do que aconteceu na realidade. O fato de que papai se foi, nos deixou. Foi um momento de total transformação, de completa escuridão e tristeza?, confessou Julian ao apresentador.

Julian também admitiu que está cansado de ouvir a música em todos os lugares, já que amigos frequentemente lhe enviam vídeos de diferentes versões de ?Hey Jude?, ?algo que realmente não precisa?.

A relação de Julian com ?Hey Jude? é repleta de nuances. Apesar de seu cansaço em relação à música, ele chegou a pagar uma quantia considerável em um leilão para adquirir anotações da gravação original da canção.

Para Julian, a música pode representar um agridoce lembrete de seu pai, a quem ele amou profundamente, apesar da ausência.

?Provavelmente ainda estou em choque. Foi minha primeira experiência de perder alguém para nunca mais vê-lo. Depois, tive que lidar com as consequências de sua morte de forma pública, o que foi ainda mais complicado. Meu primeiro pensamento foi cuidar de minha mãe, pois ela o conhecia muito melhor. Foi o primeiro grande amor de sua vida e agora nos tiraram ele? pela segunda vez?, compartilhou Julian sobre o assassinato de seu pai, ocorrido em 1981.

?Hey Jude? é, portanto, mais do que apenas uma música para Julian Lennon. É uma peça da história de sua família, repleta de emoções complexas e memórias conflitantes. Enquanto o mundo a celebra como um hino de apoio, para Julian, ela é um lembrete agridoce do passado, um elo entre pai e filho que transcende a música.