Heidi Klum e Sofia Vergara brilham em looks metálicos e provam que gêmeas são vencedoras

Na tela da TV, temos Blake e Serena, Brooke e Peyton, Maeve e Aimee? Não faltam duos femininos icônicos. E na vida real, estamos de olho em Heidi Klum e Sofia Vergara, que têm exibido uma grande energia de melhores amigas ultimamente. Elas estão quase no nível de Taylor Swift e Selena Gomez.

Heidi e Sofia são ambas juízas no ?America's Got Talent?, e com os shows ao vivo acontecendo diariamente, a dupla tem usado suas redes sociais para compartilhar atualizações e fotos dos bastidores. Isso inclui um olhar sobre todos os seus trajes glamorosos.

Não pudemos deixar de notar o quanto Heidi e Sofia estavam coordenadas em sua última foto, cada uma compartilhando uma selfie da mesa dos juízes que deu uma olhada em seus respectivos trajes. E ambas parecem ter recebido a mensagem metálica, com Sofia optando por lantejoulas rosa e Heidi usando um deslumbrante vestido roxo iridescente.

Elas até fizeram a mesma careta engraçada em uma das fotos. Se isso não é amizade, não sabemos o que é.

Mas voltando aos seus trajes. Afinal, é disso que estamos aqui para falar, então vamos analisar cada look.

A modelo alemã usou um vestido tubinho Y2K com o design tomara que caia que acompanhava sua figura até o chão. Não temos certeza de como ela conseguiu andar nele, para ser sincero. Com detalhes marcantes nas costuras e na tonalidade iridescente de roxo e azul, certamente foi uma afirmação de estilo. Sandálias de salto metálicas bronze completaram o visual.

Sofia usou um conjunto igualmente glamoroso, composto por um top halter de lantejoulas rosa com um recorte na parte superior. Ela usava o top por dentro de uma calça preta. Com um bracelete rosa em um braço e dois anéis de coquetel em tons de rosa semelhantes, suas joias coordenavam perfeitamente com o visual. Um toque de batom vermelho adicionou mais cor.

Quando crianças, um pingente de coração entrelaçado com metade escrito ?melhor? e a outra metade ?amiga? costumava ser o sinal de uma amizade verdadeira. Acreditamos que usar trajes coordenados seja o equivalente adulto, e adoramos ver isso.