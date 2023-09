Consciente, Kayky Brito recebe alta da UTI, diz mãe do ator Imagem: reprodução Instagram (@sanksbrito)

Após se envolver em acidente grave na madrugada do dia 2 de setembro, o ator Kayky Brito, de 34 anos, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (22).

De acordo com o boletim médico, o rapaz está consciente, conversando com os familiares e ajudando no processo de reabilitação ortopédica.

A informação da alta da UTI foi compartilhada por sua mãe no Instagram.

“Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria”, escreveu Sandra Brito.

Relembre o acidente

Kayky Brito foi atropelado enquanto atravessa a rua na madrugada de sexta-feira, 2 de setembro.

O acidente ocorreu na Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O ator estava acompanhado de Bruno de Luca e precisou ir ao carro do amigo. Quando estava voltando, foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que transportava uma passageira e a filha dela.

Em depoimento à polícia, o motorista disse que Kayky “cruzou à pista repentinamente correndo”, o que é mostrado na câmera de segurança que captou o acidente.

O artista foi internado em estado grave no Hospital municipal Miguel Couto, na Zona Sul. Ele teve politraumatismo. Na mesma tarde, ele foi encaminhado ao Hospital Copa D’Or, onde segue desde o dia do acidente.

