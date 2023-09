Carolina Dieckmann emocionada com relato de Marcos Frota: História linda inunda de esperança

Carolina Dieckmann se comoveu ao assistir o ator Marcos Frota compartilhar uma história comovente durante sua participação no programa ?Que História É Essa, Porchat?? do GNT. No relato, Marcos Frota recordou o doloroso momento em que teve que informar a seus filhos sobre a trágica morte de sua ex-mulher, Cibelle Ferreira, com a ajuda do cantor José Augusto, seu grande amigo.

A atriz, que já foi casada com Frota e tem um filho em comum com ele, Davi, deixou um comentário carinhoso em resposta ao vídeo do relato. ?Essa história é muito linda. Que bom que agora mais gente sabe. História bonita assim inunda a gente de esperança no mundo?, afirmou Carolina Dieckmann nos comentários.

No programa, Marcos Frota compartilhou detalhes do triste episódio em que Cibelle Ferreira, mãe de seus três filhos mais velhos, perdeu a vida em um acidente de carro na frente da casa da família. Ele destacou o apoio crucial que recebeu de José Augusto ao enfrentar a difícil tarefa de comunicar aos filhos sobre a perda da mãe.

?Foi quando eu me aproximei que vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem pra ficar pra sempre. Eu falei: 'Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar pras crianças'. Ele falou: 'você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos'?, contou emocionado o ator.

Frota ressaltou que a frase de José Augusto foi fundamental para que ele encontrasse forças para seguir em frente após a tragédia. Ele também destacou a importância do amor de mãe, descrevendo-o como ?incondicional, compassível, humilde, silencioso e delicado.?

A comoção gerada pelo relato de Marcos Frota e a resposta emocional de Carolina Dieckmann demonstram a capacidade de histórias inspiradoras de tocar profundamente as pessoas, ressaltando a importância de compartilhar experiências que possam inspirar esperança e empatia.