Anthony Ramos revela músicas que refletem mudanças em sua vida

Anthony Ramos tem muito a dizer. Após o início das greves da WGA e SAG-AFTRA no início deste verão no Hemisfério Norte, o astro de 'In the Heights', de 31 anos, teve algum tempo livre em suas mãos. Ele decidiu se concentrar em sua música.

?Tudo foi interrompido, e eu pensei: 'Ótimo, agora posso mudar de direção'?, ele diz sobre sua decisão de lançar novas músicas durante uma conversa com a People sobre sua parceria com a Dog Chow para o Visible Impact Awards deste ano.

Em junho, ele distribuiu ?Villano?, seu primeiro lançamento desde novembro de 2022, e rapidamente o seguiu com ?Se Fue? em julho. ?Isso é bom, cara?, diz ele sobre o lançamento de novas músicas. ?É bom começar de novo.?

Ramos havia guardado as duas músicas por um tempo, cerca de ?um ano e meio?, segundo ele, mas estava debatendo quando lançá-las enquanto conciliava compromissos de trabalho e trabalhava em outras músicas.

?Eu também queria pensar sobre a narrativa que eu queria contar [com] esta próxima parte da minha vida e carreira musical?, explica ele.

Marcos decisivos

Entre marcos importantes em sua carreira - ele liderou a adaptação cinematográfica de ?In the Heights?, de Lin-Manuel Miranda, e estreou em filmes de ação em ?Transformers: Rise of the Beasts?, de junho - e sua separação em 2021 da noiva Jasmine Cephas Jones após mais de seis anos juntos, Ramos viu muitas mudanças na vida nos últimos anos. Ele diz que quer que sua nova música reflita isso.

?Muita coisa aconteceu nos últimos dois anos?, compartilha Ramos. ?E eu pensei: como eu quero? Como vejo todo o escopo do que quero falar? E, uma vez que vejo isso, como quero começar??

Ele diz que ?Villano? e ?Se Fue? ?pareciam a melhor maneira de começar este novo capítulo?, acrescentando que ambas as músicas são ?sobre coisas pesadas, mas ambas têm uma batida contagiante?.

Em ?Villano?, ao som de uma batida de dança acelerada, Ramos parece abordar o fim de seu noivado com Cephas Jones enquanto canta: ?Então, te deixei com um anel na mão e corri com meus demônios.?

Ele também faz alusões à infidelidade na música ao cantar: ?Me pegaram na balada / Sim, eu fiz isso? Estávamos solteiros, estávamos bêbados / Então eu peguei aquilo / No dia seguinte, tabloides com o retorno.?

Quanto a ?Se Fue?, na qual ele canta: ?Fico feliz que você partiu / O amor já se foi?, Ramos diz que é a faixa mais emocional das duas - apesar de parecer um sucesso instantâneo nas pistas de dança.

Carreira

?Essa é a música de chorar na balada?, ele admite.

Quanto ao que ainda está por vir, Ramos, que teve sua grande oportunidade no elenco original de ?Hamilton?, em 2015, confirma que seu terceiro álbum está a caminho.

?Definitivamente estamos caminhando para um álbum?, diz ele, acrescentando que ?o terceiro single chega em alguns meses? e que agora ele tem ?o ímpeto?.

Parte do processo também envolveu ?colaborações incríveis com artistas que eu amo?, afirma Ramos, embora ele ainda não revele nenhum desses segredos. ?Estou empolgado?, diz ele. ?Há muita coisa boa a caminho.?