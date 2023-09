Amy Jackson surpreende fãs ao se parecer com Cillian Murphy em fotos recentes

Amy Jackson, conhecida por seu papel em ?Ekk Deewana Tha,? conquistou o coração dos indianos por um longo período e deixou sua marca não apenas em Bollywood, mas também nas indústrias cinematográficas de Tamil, Telugu e Kannada. A atriz recentemente chamou a atenção da mídia e dos fãs devido a uma série de fotos compartilhadas em suas redes sociais.

As imagens foram capturadas durante um encontro de Amy Jackson com seu namorado, Ed Westwick. No entanto, o que mais surpreendeu os fãs foi a notável semelhança entre Amy e o renomado ator irlandês Cillian Murphy. A expressão de boca aberta, os olhos claros e, especialmente, as maçãs do rosto da atriz lembraram os fãs de Thomas Shelby, um dos personagens mais populares de Cillian em ?Peaky Blinders.?

A semelhança não passou despercebida pelos seguidores de Amy, que inundaram a seção de comentários com suas reações hilárias. Um usuário escreveu: ?Doppelgänger de Cillian Murphy, não consigo mais ignorar isso.? Outro comentou: ?Você foi ótimo em Oppenheimer.? Na legenda da postagem, Amy termina dizendo: ?Pode ter sido tarde para a festa do LFW, mas saímos com estilo. Festa perfeita da revista.?

Além do aspecto relacionado à sua aparência, Amy também compartilhou um pouco sobre sua vida pessoal. Atualmente, ela está namorando o astro de ?Gossip Girl? Ed Westwick, após o término de seu relacionamento com George Panayiotou. A atriz também é mãe de um filho chamado Andreas, e ela expressou anteriormente sua dedicação à maternidade e ao trabalho com vítimas de violência doméstica.

Em relação ao seu compromisso com a causa, Amy afirmou: ?O que aprendi é que as atitudes dos homens e das mulheres em relação à igualdade de gênero se desenvolvem desde cedo. Portanto, ensinar empatia, compaixão e bondade é a regra número um para criar meninos hoje. Eu falo sobre tudo com meu filho, e quero que ele possa conversar comigo sobre qualquer coisa. A comunicação é essencial em uma relação mãe-filho.?

Enquanto isso, Cillian Murphy continua desfrutando do sucesso de seu último filme, Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan. Murphy desempenhou o papel de Robert J. Oppenheimer, conhecido como o ?pai da bomba atômica?, no filme. O sucesso da obra foi notável, arrecadando mais de US$900 milhões em todo o mundo e contando com um elenco estelar, incluindo Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh.