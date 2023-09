3 filmes para ver se você sofreu uma infidelidade: eles vão te fortalecer e deixar lições

La infidelidad ha sido abordada desde diferentes ángulos en incontables películas | (Buena Vista Pictures / The Weinstein Company / Les Films du Losange)

Sofrer uma infidelidade em um relacionamento é um fato desgastante. O ressentimento, a perda da confiança e as questões derivadas costumam terminar com outro evento destruidor: o rompimento.

Durante este doloroso episódio, os seus entes queridos podem ser o seu melhor apoio enquanto cura as profundas feridas que o engano deixa e recupera a autoestima ferida para seguir em frente.

No entanto, também pode ser que você comece a procurar inspiração para lidar com esta reviravolta através de filmes que representem a dor de uma traição e te consolem lembrando que você não está sozinha.

No cinema, a infidelidade foi abordada de diferentes ângulos em incontáveis produções; no entanto, quando você foi traído, o melhor é escolher histórias que ajudem a curar seu coração.

Filmes para ver se o seu parceiro te traiu com outra pessoa

Por isso, apresentamos três filmes que mostram o sofrimento de ser enganado e o processo de cura de formas diferentes para ajudar você em seu próprio caminho de crescimento pessoal.

Sob o sol da Toscana (2003)

Baseado livremente no livro de memórias de Frances Mayes, o filme acompanha uma jornalista americana cuja vida desaba quando ela descobre que seu marido a estava traindo.

A infidelidade e o término do seu casamento a levaram a desenvolver uma profunda depressão. Preocupadas com o seu estado, suas amigas decidem presenteá-la com uma viagem para a Itália que elas tinham reservado.

A heroína aceita e embarca em uma viagem onde compra por capricho uma vila abandonada em um campo remoto na Toscana. Ela começa a restaurá-la e logo faz novas amizades.

Ao mesmo tempo, enfrenta desafios sozinha e começa a aceitar o seu divórcio. Embora nem todos possamos viajar e comprar uma casa, o filme nos lembra que um momento de dor pode ser o catalisador para uma aventura.

Pode ser visto no Star+.

Começar de novo (2013)

O filme se concentra em Gretta James, uma talentosa cantora-compositora que se muda para Nova York com Dave, seu namorado de toda a vida, quando ele consegue um contrato com uma gravadora de destaque.

A carreira musical deles decolou rapidamente e a relação estava indo bem. No entanto, enquanto ela ouvia a próxima música, James suspeitou que seu parceiro a tinha traído e ele decidiu admitir o engano.

Após a revelação, Gretta fica sozinha e deprimida na cidade, mas as coisas mudam para melhor quando Dan, um produtor musical em desgraça, descobre seu talento enquanto ela canta em um bar.

Após uma série de eventos, eles começam a trabalhar no álbum de estreia da protagonista e, no caminho, formam uma relação de amizade e profissional que consegue transformar suas vidas para melhor.

Pode ser visto na AppleTV+.

O Futuro (2016)

O filme francês gira em torno de Nathalie Chazeaux, uma professora apaixonada de filosofia em um instituto de Paris que divide o seu tempo entre os seus alunos, seus filhos adultos, seu marido e sua mãe senil.

Sua vida deu uma reviravolta quando seu marido lhe informou que ele estava sendo infiel e tomou a decisão de terminar seu casamento de décadas para começar um relacionamento formal com seu amante.

Embora ela pareça não deixar-se desmoronar, o divórcio será apenas o primeiro de muitas mudanças que forçarão Chazeaux a reinventar-se e começar uma nova vida por conta própria e mais livre do que nunca.