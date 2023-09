"Viciada em cigarros", Sofia Vergara surge irreconhecível

Sofia Vergara, a atriz colombiano-americana de 51 anos, está se reinventando completamente para um dos seus papéis mais desafiadores até hoje. Mundialmente conhecida por seu papel como Gloria Pritchett na série ?Modern Family?, ela está prestes a surpreender seus fãs com sua atuação na nova série da Netflix ?Griselda,? programada para estrear em janeiro de 2024.

Neste projeto, Sofia se afasta totalmente de sua imagem tradicional e abraça uma transformação surpreendente.

Aqueles que estão acostumados a ver Sofia Vergara em trajes sensuais e saltos altos terão dificuldade em reconhecê-la como Griselda Blanco, uma chefe do tráfico de drogas colombiana, conhecida como a ?Madrinha da Cocaína,? que comandou um império do narcotráfico em Miami (EUA) durante as décadas de 1970 e 1980. As primeiras imagens divulgadas da série mostram Sofia com o rosto marcado e os cabelos cortados, uma aparência muito distante da sofisticada Gloria Pritchett.

O diretor Andrés Baiz elogiou a coragem de Sofia por sair de sua zona de conforto para interpretar este papel que ela vinha estudando há quase uma década. ?Esta foi uma oportunidade de se reinventar e sair de sua zona de conforto, o que foi muito corajoso por parte dela,? disse ele à Entertainment Weekly.

Para se preparar para o papel, Sofia foi além e até mesmo começou a fumar, apesar de afirmar nunca ter pegado um cigarro em sua vida. ?Por exemplo, ela teve que aprender a fumar. Sofia nunca tinha fumado em sua vida,? acrescentou Andrés.

?Griselda? marca o primeiro papel de Sofia desde sua chocante separação do marido, Joe Manganiello, em julho, após sete anos de casamento. Apesar das dificuldades do divórcio, a atriz está aproveitando ao máximo sua vida de solteira. ?Tenho sido bem cuidada pelos meus amigos. Tenho tido sorte?, afirmou ela, acrescentando que tem ido a ?mais concertos nos últimos dois meses do que nos últimos anos.?

Para os fãs de Sofia Vergara, sua transformação radical e compromisso com o papel de Griselda Blanco na série ?Griselda? prometem surpreender e cativar a todos. A estreia em janeiro de 2024 será aguardada com grande expectativa.