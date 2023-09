Seguidores apontam possível ‘verdadeiro motivo’ para a saída de Maira Cardi das redes sociais

A influenciadora e coach de emagrecimento Maira Cardi recentemente anunciou que estaria deixando definitivamente as redes sociais. Na ocasião, ela alegou que tomou essa decisão como uma forma de focar em seus planos futuros junto ao marido, Thiago Nigro.

Segundo Maira, por conta de sua idade e com a maturidade pessoal adquirida, ela decidiu se afastar das redes sociais como uma forma de se preparar para aumentar a família, já que ela e Thiago pretendem ter mais seis filhos juntos.

No entanto, alguns seguidores de seu ex-marido, Arthur Aguiar, afirmaram que o anúncio feito por Maira ocorreu em um momento oportuno, já que recentemente Arthur revelou que será pai pela segunda vez.

Conforme publicado pelo Purepeople, o anúncio do campeão do BBB 22 foi realizado na sexta-feira, dia 15 de setembro, em parceria com uma marca de cremes para o corpo. Conforme Fabíola Reipert, Maira não gostou nada de saber que Sophia, fruto de seu relacionamento com Arthur, terá um novo irmão.

Seguidores citam momento oportuno

Em pouco tempo após o anúncio da chegada do novo bebê, a publicação feita por Arthur Aguiar foi inundada por comentários de seus seguidores, que na maioria das publicações felicitaram a ele e Jheny Santucci pelo novo bebê.

No entanto, teve também quem relembrasse o relacionamento entre o ator e Maira Cardi, que recentemente se casou com o coach de finanças Thiago Nigro.

Para os seguidores, o anúncio de Maíra sobre deixar as redes sociais para “ter paz para engravidar” teve mais conexão com a gravidez de Jheny do que com seus projetos pessoais.

“Agora entendi por que a Maira quis sair do Instagram e está obcecada em engravidar. Parabéns, pãozinho”, escreveu uma seguidora.

“Agora entendi que não era nada sobre genética mesmo”, comentou outro ao que uma terceira alfinetou: “Ela é invejosa! Quer tudo que não consegue ter! Invejou da união da outra, roubou o marido, agora tá invejando da mulher do Arthur, então também quer engravidar”.